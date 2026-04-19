重读麦朴思金句说投资 「看到光再进场已太晚」 股市从来都是炒预期｜李声扬

民国才子钱锺书曾笑说，「文人最爱有人死」，皆因可以大造文章。后来钱翁过身，果然也有大量文章「怀念」他。钱翁泉下有知，必定冷笑「不出老夫所料」。

笔者也是文人，早前乍闻「新兴市场之父」麦朴思（Mark Mobius）过身，就有感而发。笔者从前打工时，曾和麦老有一饭之缘。但麦老人气甚广，人人都争着向他提问。笔者只和他谈了几句，内容已忘记。

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不过麦老的名言，笔者倒铭记在心，近期也有媒体引述。麦老提过：「当你看到隧道尽头的光时，再进场已经太晚了。真正的投资机会，永远藏在多数人看不见、不敢碰的地方」

股市违背很多人「常识」

此金句，生动地讲出了投资市场（特别是股票）的性质，此刻读落更有味道。全球纷乱，有人更说第三次世界大战——但美股刚刚创了历史新高。这和很多人的「常识」违背。人们总觉得，市况不明朗，不要入市，「睇定些」才入。但正如麦老所言，你到看到有光时，已经太迟，分分钟是摸顶接火棒。

皆因股市，从来都是炒预期。市场根本不用等到有好消息才升，而是嗅到有好消息时，已经开始升，甚至是估计坏消息已七七八八，已经会升。所以很多时，都在坏消息满天时见底。

世纪疫情很快已经反弹

讲点具体例子。2020年，世纪疫情爆发，全球封城，史无前例。由2月至3月尾，美股一个月就跌了30%。联储局祭出「无限量化宽松」，股市再跌几天才定住。但，当时人人根本不信股市这么快见底。

疫情是百年一遇的大灾难，怎会跌一个月就够？况且，当时仍是经济重创，大量人失业，也不停有人丧生。当时更有人提到，「联储局不会发明疫苗」，「再多钱也救不了人命」。可是，股市就是在一堆坏消息中见底，然后很快已经反弹，半年后升破疫情前高位。你等到「明朗化」才买？就会在2021年尾摸顶！

2022年，又是同样的故事。当年美股跌足大半年，皆因俄乌战争爆发，加上联储局暴力加息。当年Facebook、Netflix、Nvidia等等，股价高位跌六、七成。同样地，股市在秋天开始见底，而联储局根本未暂停加息。

罗奇「玩完论」后港股见底

港股的情况更有趣。2024年，罗奇（Stephen Roach）发表「香港玩完论」，附和者众，当时恒指约14000点，结果罗奇发表言论后，刚好是港股见底，及后港股反弹至28000点，足足1倍。

顺带一提，同年6月，麦朴思也发表了文章，声称「香港未玩完」。固然当时港股已由「罗奇位」反弹不少，但依然不少人相信麦朴思是老糊涂了。两年过后，结果谁正确？

以为没风险时才最大风险

投资者普遍不爱用脑，将人云亦云的观点，以为是真理。他们以为「坏消息时不要买」。笔者反问，跌市时股票便宜不买，难道等贵到离谱才买？他们会认为，应该等「跌定」才买。不过，股市从来不会告诉你几时跌定。

即使是美股，自金融海啸后，升足十几年。但早几年依然有人认为，美国财赤的问题没有解决过。所以仍是「不明朗」啦？

根本，市场从来就没有明朗过。任何时刻买股票，都有机会输钱。到你以为没有风险时，往往风险最大。

Patreon作者 李声扬

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