慎防特朗普再兴风作浪 林本利：别以为中期选举美股必升 买巴郡增防守力

活道教育中心创办人林本利向来建议，美股最简单可买标指ETF的VOO或SPY、纳指ETF的QQQ及巴郡B股（BRK.B），因前两者下挫时巴郡往往大升，令投资者保持跑赢大市。美伊战争2月底开打，导致金融市场剧震，标指3月30日曾跌至6316点，年内曾挫9.8%；巴郡最多跌7%仍跑赢大市。若单计巴郡十大持股，林本利计过首季平均回报更有4.1%，大胜蚀4.6%的标指。不过，美伊战争近日有落幕迹象，科技股及标指连日造好，巴郡十大持股仅轻微跑赢大市。虽然如此，林本利仍提醒投资者保守谨慎，因特朗普为私利随时再兴风作浪，不要以为11月有中期选举，美股会必升。

现年95岁巴菲特于去年12月31日退休，交棒予63岁的阿贝尔（Greg Abel），当日巴郡B股收报502.65美元，市值约10,800亿美元。在这万亿市值中，林本利指当中包括本身业务的价值，主要是保险，铁路、公用和能源，还有制造、服务和零售等，约值4000亿美元；另外3733亿美元是现金，当中逾八成是美债。

股票投资达2700亿美元

至于财经新闻常常报道巴郡的股票投资，在去年底约为2,742亿美元，当中首十大持股——苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、安达保险、卡夫亨氏及Alphabet，已合共占近九成。

他分析这十大持股今年来表现，若不计算权重比例，今年首季平均回报4.1%，同期标指则输4.6%，印证他过往的观察——在美股市况欠佳下，巴郡往往跑赢大市，相信原因是巴郡持仓遍及各板块，防守力较强。

十大持股今年平均赚4.4%

不过特朗普周二受访时称对伊战事「接近结束」，周五霍尔木兹海峡据报重新对商船完全开放，标指年初至今倒赚4.1%。同一时间，巴郡十大持股年内平均回报4.4%，仅轻微跑赢大市，「若计及权重，更由跑赢变跑输大市。」

巴郡十大持股VS标指

今年首季 今年至今* 标普500指数 -4.6% 4.1% 巴郡十大持股平均回报 4.1% 4.4% *截至4月17日

投资美股仍要小心谨慎

不过，林本利提醒投资美股仍要保持审慎，有必要维持一定防守性。他重申，要小心今年是美国总统上任第2年，参考往绩美股多数下跌，例如对上两次上任第2年的2018及2022年也是跌市，并主要在第四季下跌，他直言：「特朗普为私利随时再兴风作浪，投资美股仍要小心谨慎，不要以为11月有中期选举，美股必升。」

2018及2022因息魔大跌

此外，美伊战争能否顺利落幕仍属未知之数，但油价在高位徘徊，通胀高企，市场已预期美国联储局要推迟减息，更甚要提防因通胀失控被迫加息，前述的2018及2022年美股正因为息口问题而大跌。联储局自2015年12月起加息，结束维持了7年的零息时代，将利率正常化，至2018年底累计加息9次，每次均加0.25厘。虽然联邦基金利率只是加至2.25至2.5厘，但该年第四季标指曾跌20%，全年计跌6%。至于2022年美股下跌，是源于俄乌战争持续令通胀急升，联储局结果「暴力加息」，标指当年10月由历史高位大跌27%，全年仍跌近20%。

相关文章：美伊停火掀全球股市升浪 美股韩股升逾一成 A股港股仅升4%垫底 全球主要市场升幅一览