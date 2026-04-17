证监会首次就「预测市场」下定义 表明参与「或属非法赌博 」 兼不受本港法规保障

Polymarket及Kalshi等预测市场（Prediction markets）近年越来越盛行，民政及青年事务局局长麦美娟早前亦表示关注。证监会旗下投委会今日（17日）在网站发文，首次明确指出「预测市场」的交易活动，在香港现时可能构成非法赌博。投委会提醒公众，参与「预测市场」的交易活动，不受《证券及期货条例》或证监会执行的任何法规保障，一旦出现问题，可能难以追讨，甚或无从追究。

交易活动或合约非投资产品

投委会表示，预测市场的交易活动或合约并非投资产品，提醒投资者在考虑任何投资之前，应审慎思考，包括应否投资，应视乎有关资产本身的价值及潜力；在参与任何投资之前，应了解清楚有关的监管和投资者保障。

该机构指出，不适当的投资态度和行为会令人模糊投资与赌博之间的界线。公众应反思投资的本质，区分投资与赌博。

「预测市场」平台具赌博元素

「预测市场」近期在全球受追捧，以进行预测为目的进行投机，可让参与者针对不同事件，包括金融、经济、政治、体育赛事、气象变化等的未来结果进行押注，投委会直指，这些平台带有赌博的元素。同时，有些「预测市场」平台建立在区块链上及可以使用加密货币交易，去中心化，参与者在没有中介人的情况下进行交易。

麦美娟日前表示，政府预测外围赌博情况越趋猖獗，作为负责任政府，不能盲目因为去年立法会通过修例，就发出篮球博彩牌照，因此必须作果断决定煞停。

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她当时指，政府打击非法赌博的政策从来都是多管齐下，不曾改变，而政府面对赌博的态度一直是不鼓励。政府在持续监察外围趋势时，发现了预测市场的非法赌博活动极其猖獗。

麦美娟引述数据指，预测市场每月交易量在2024年初时仍不足1亿美元，但至2025年12月，已暴增至每月130亿美元，2025年全年流通量更高达600多亿美元。分析更预测趋势将持续，至2030年投注额可能会再增加数倍。麦美娟强调，作为一个负责任的政府，不能忽视这个非法赌博可能出现的影响。

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