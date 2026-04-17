宏利下调MPF管理费5%至12% 4.1起已生效 逾200万成员受惠

宏利宣布进一步调低宏利环球精选（强积金）计划旗下29只强积金成份基金的管理费用，减幅介乎5%至12%，新收费已于今年4月1日生效，逾200万名强积金成员受惠。该公司表示，调整反映宏利支持积金局的目标——减低强积金计划行政收费，并将行政工作中央化所带来的效益直接回馈予成员。

宏利环球精选（强积金）计划自2025年11月加入 「积金易」平台后，今次是第二次管理费调整，29只成份基金的管理费用总减幅达16%至31%。

该公司又指，「宏利尊尚PLUS优惠计划」下有关基金管理费的专属费用优惠亦相应作出下调。在此变动下，所有按宏利强积金资产总和享有费用优惠的宏利强积金成员，同样可获得八个基点的费用减幅。这项优惠计划涵盖个人帐户（PA）及可扣税自愿性供款（TVC）帐户。



宏利香港及澳门退休业务部主管何精怡表示，随着管理费下调，成员可扩大供款优势，为其长远退休目标作出更有效的投资部署。

据积金局的指引，平台公司收取的一般收费水平已由今年4月1日起由每年0.37%下调至每年0.29%。