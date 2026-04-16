新兴市场之父麦朴思逝世 享年89岁 当年在港创业 研究港股成进军证券业契机

有「新兴市场之父」之称的麦朴思周二于新加坡离世，享年89岁。麦朴思在富兰克林邓普顿投资任职超过30年，期间他成为了发掘非洲、亚洲、东欧和拉美投资机会的「布道者」。由于他的光头形象，在投资顾问中显得格外醒目，因此获得「秃鹰」的绰号。他又被誉为新兴市场的「全球啦啦队长」，地位等同于炸鸡界的山德士上校，是新兴市场领域的标志性人物。

新兴市场之父 大学时修读戏剧艺术

麦朴思1936年8月17日出生于纽约长岛的贝尔莫尔，父亲Paul Mobius是德国人，从事船上厨师和面包师工作，母亲Maria Louisa Colon为波多黎各人。他与兄弟Hans和Paul也是在德语和西班牙语环境中长大。

他于1955年取得奖学金于波士顿大学学习戏剧艺术，并在夜总会担任钢琴师以支付学费，毕业时获得美术学士和传播学硕士学位。麦朴思其后获得奖学金赴京都学习日本文化和语言，并启发了他在亚洲生活和工作的愿望。

曾留学日本 在香港创业

1964年麦朴思在麻省理工学院取得政治学和经济学博士学位后，麦朴思加入国际研究协会，在泰国和韩国各工作一年，从事调查和消费者研究。及后他来到香港，创办了行业研究咨询公司。其中一项关于香港股市的研究报告成为他进入证券分析领域的契机。

他曾在访问中忆述：「在那个年代，大多数国家并不欢迎外国投资，它们要么是社会主义国家，要么像中国和俄罗斯那样是共产主义国家，东欧更是无从谈起。所以我们最初只能投资6个市场，之后才逐步扩展，随著市场开放，最终投资覆盖约70个国家。」

掌舵基金 回报表现跑赢新兴市场指数

1987年在约翰·邓普顿聘请下，麦朴思创立了最早专注于快速发展新兴市场的共同基金之一。他一直管理邓普顿新兴市场集团直至2016年，并担任邓普顿新兴市场投资信托的首席基金经理至2015年，2018年1月麦朴思宣布退休。

根据Morningstar Direct数据，该基金自1989年至其退休期间年均回报率为13.4%。自2001年MSCI新兴市场指数推出以来，该基金年均跑赢基准指数1.9个百分点。