富卫指首季维持增长势头 拟为团体医疗保险添保障

富卫集团（1828）去年７月挂牌，富卫香港及澳门首席产品方案及医疗保健总监余栢坚表示，公司去年增长势头延续至今年首季度，又透露由于团体医疗保险的覆盖范围普遍不足，研究针对团体医疗保险客户，提供灵活加购选项，让客户无需经过核保程序，即可在现有团险的基础上增加保障。他又称，正考虑今年下半年加强指数型万用寿险（IUL）的产品线，包括增加指数标的或对现有产品进行「持续优化」及升级。

他指出，IUL限制只供专业投资者认购，但以代理人渠道为例，目前公司的IUL与分红产品的人寿保障销售比例大致各占一半，显示IUL产品具吸引力，另利息环境稳定对保险业有利。

「人仁保」受年长人士欢迎

该公司去年推出「人仁保医疗保险计划」，余栢坚表示产品客户主要为经常前往内地的客户，以及中老年人，因为相较较为高端的传统香港自愿医保，该产品的保费较低。按个案数目计算，超过５成受保人年龄为50岁或以上。

拟将香港中医院纳入保险范围

香港中医医院将于今年底开设住院服务，他表示公司正与政府商讨将此加入保险产品。他又透露，公司有意未来加大资源去推动医疗保健领域，涉及预防、医疗和康复阶段等全方位解决方案，为客户提供更多选择，以及接触新的医疗方案，而公司会扩大医疗保健团队，目前没有目标，但更重要是寻求合适人选。

调查指年轻人受投自愿医保 年长人士倾向储蓄

富卫指出，去年数据显示，公司的客户产品选择随人生阶段而转变，由「保障主导」逐步转向「储蓄主导」。以新业务保单数目计算，30岁以下方面，最多人投保自愿医保产品，当中不少是家长为子女投保；30至40岁方面，希望有基本医疗保障，最多购买的是自愿医保产品，占近三成；40至50岁方面，著重全面保障，近四成保单属于医疗、定期人寿及危疾产品；同时亦开始财务策划，近三成半的保单是分红储蓄产品；50岁以上方面，步入规划财富传承阶段，最多购买分红储蓄产品，占近五成。另短至中期储蓄产品深受欢迎，即3至8年期，在去年的新业务保单数目共按年升65%。