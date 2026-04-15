投考「教车师傅牌」博月赚10万 拆解收入方程式 私教难敌驾驶学校一张皇牌

运输署日前向立法会提交文件，计划增发332个俗称「师傅牌」的私人驾驶教师执照，其中248个属于公众配额。消息公布后，不少车主网民高呼机会来了，扬言教车好揾过揸的士，甚至乐观预计「月入10万不是梦」，究竟条数系点计？

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教私家车及轻型货车吸金较强

要评估私人教车师傅的吸金力，第一步系睇师生比例。按现时「私人驾驶教师执照」的基准人数计，1（私家车及轻型货车）、2（小巴及巴士）、3（中型货车、重型货车及挂接式车辆）组别分别为1,170人、130人及230人。

单睇人数，教授小巴、巴士及货车牌的教车师傅似乎最「渴市」，但考货车牌一般只需要接受约10节路面训练，反观考私家车及轻型货车牌，按运输署建议要接受30小时，相当于40节货才「达标」，以赚钟数计，教私家车及轻型货车吸金力反而更强。

一年收生94人 每月学费11万

再参考运输署提交予立法会文件，披露了私人驾驶教师执照与发出驾驶考试表格的比例，过去8年的平均「师生比例」中，1号牌为1：94，2号牌为1：42，3号牌为1：60。

从数据看，教授最受欢迎的私家车及轻型货车，每名师傅理论上可分到94名学员，再以教车「市价」每节350元计算，每人接受40节指导，教车师傅一年估计可收取131.6万元学费，平均每月收约11万元；加上私家车及轻型货车路试「肥佬」人数众多，2024年唔计驾驶学校学员，私家车路试肥佬人数达7,089人，轻型货车路试肥佬人数达11,459人，若师傅勤力吸纳重考及补钟学员，似乎确有机会令「月入10万」梦想成真。

私教面对两大挑战 生意下滑

不过教车月入可达10万元纯粹计数，就好像保险及物业代理行业，理论上月入可达「一球」，但真正做到又是另一回事。当运输署公布拟最快5月接受新申请，最快7月展开笔试及路试，业界亦已跳出来反对。货柜运输业职工总会教车组创办人陈迪手表示，近年私教生意下滑，政府增发师傅牌将令业界「雪上加霜」，促当局暂缓发牌。

事实上，教车行业看似好赚，不过私教师傅正面对同行及驾驶学校激烈竞争。同行竞争方面，2023及2024年学习驾驶执照数目均跌穿5万大关，面对学员数目缩水，教车师傅争客竞争势升温。

大车师傅「踩过界」教私家车

近年另一难题是教车市场出现大车师傅「踩过界」教车现象。据业界反映，因为投考小巴、货柜车学员不足，有大车师傅想方设法越界教授私家车及轻型货车，教车前并无向学员展示牌照，到学员考牌时才向持牌师傅「借牌」过关。另一「偷鸡」方式是充当持牌师傅的替工，以「顶钟」形式赚取教车收入。

驾院手执「持续进修基金」皇牌

驾驶学校方面的竞争则更大，其教学配套及课程完善，导师指导方式较有系统，都是抢客优势；而吸客「皇牌」更是课程获纳入持续进修基金资助范围。香港驾驶学院、货柜运输业职工总会（课程部）、李健驾驶学校及青乔驾驶学校提供的驾驶课程，都可获基金资助，涵盖私家车、轻型货车、电单车、中型货车到巴士等不同类别，在基金补贴诱因下，唔少有意学车人士，都会优先考虑驾驶学校获资助的课程，教车师傅反而成为「次选」。

入行做教车师傅 要有实力也要「运气」

从现实情况睇，教车月入10万只是「乐观」预期，想入行必须要对收入有期望管理。不过今次新发332个新教车牌，组别1「私家车及轻型货车」公众配额160个、组别2「小巴及巴士」公众配额27个、组别3「中型货车、重型货车及挂接式车辆」公众配额51个，从数量计仍是稀缺的「揾食」专业资格，相信会吸引大量人士报考。

想把握今次机会晋身教车师傅行列，既要有实力亦要有运气。实力方面，笔试设110题选择题，须答中105题或以上才达标，路线则包括「L」及「S」型泊位，以及三手軚窄路掉头及斜坡路停车开车，路线触犯一次「严重错误」即肥佬，「轻微错误」上限为7个。

至于运气，运输署表示如申请人数众多，将会以抽签方式决定处理申请先后次序，再按顺序安排合资格申请人参与考试。换言之，如只抽到后排位置，则连考牌入场券都会落空。

延伸阅读：新增「师傅牌」七成半属公众配额

在拟新增的332个执照中，约七成半（248个）属于「公众配额」，供合资格公众申请；其余84个则为「驾驶教师配额」，供持有其他组别牌照的师傅、指定驾驶学校及专营巴士公司现职师傅等申请。

按车辆组别划分，新牌照分配如下：

第一组别（私家车及轻型货车）： 共214个（160个属公众配额）

第二组别（小型巴士及巴士）： 共50个（37个属公众配额）

第三组别（中型、重型货车及挂接式车辆）： 共68个（51个属公众配额）

申请「师傅牌」有何资格？

1.在紧接申请的日期之前一直持有私家车及轻型货车的有效正式驾驶执照最少三年（(GP1) 组别一：私家车及轻型货车）

2.在紧接申请的日期之前起计过去五年内没有就《道路交通条例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S条所订的罪行被定罪

3.持有香港永久性居民身份证