美伊局势转变耐人寻味 景顺料市况改善机会高 「过度防守未必有利」

美伊局势持续紧张，但出现耐人寻味的转变，美国现时成为限制船只通过霍尔木兹海峡的一方；同时，以色列继续袭击黎巴嫩境内与真主党有关的目标，而伊朗则强调停火协议范围同样涵盖黎巴嫩。对于中东冲突对投资影响，景顺全球研究主管Benjamin Jones预期，本周初风险资产将再度承压，油价亦可能上行，但整体市况在4月底前逐步改善的机会仍然较高。

较为看好非美国市场

该行指出，根据过去一周表现显示，过度防守的部署未必有利于投资组合，而风险资产在利好消息刺激下仍具反弹潜力，因此仍认为应对策略是保持审慎，同时继续参与市场，而非过度坚持单一观点。

展望今年余下时间，该行依然较为看好非美国市场，并预期美元走弱，但过程料未必一帆风顺。

料各国难启动新一轮加息

息口预期方面，目前市场预期欧洲央行及英伦银行仍会加息，但预期加息次数少于3月底时的预测。该行亦认为，除非通胀预期显著上升，否则各国央行不会启动新一轮加息，而通胀预期至今仍处于其所界定的央行「舒适区」之内。

针对后市关注点，该行指中东武装冲突已有所降温，但降级幅度及贸易流通何时恢复仍欠明朗，从经济角度来看，整体仍大致维持现状。更关键的是东西向的数据：若停火破裂，或伊朗选择恢复军事行动，航运公司是否会主动进入波斯湾并冒著被困的风险？在经济及金融市场层面，这将是未来最需要关注的因素。

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