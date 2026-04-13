两个原因赌国泰航空冇事｜曾渊沧

上星期，本栏建议大家寻找优质股「坐货」，首选是香港3间发钞银行，次选是长和（001）、长实（1113），三选是中电（002）、港灯（2638）、丰盛生活服务（331）。一个星期过去，我所建议的这些优质股，股价几乎全部恢复了美以伊战争前的水平。现在，我们不妨胆子大一点，博一博受这场战争影响最严重的国泰航空（293）最终会没事，股价再创新高。

为甚么赌国泰航空？理由一是特区政府已经放权给航空公司可以任意加原油附加费，因此油价上涨成本可完全转嫁到消费者身上，航空公司所需要考虑的只是加价后的竞争力及消费者的负担能力。竞争力基本上没有问题，因为所有的航空公司都会提高原油附加费。

理由二是国泰航空已经完全走出了疫情带来的压力，还清了政府的特别贷款，买下并卖掉卡塔尔航空持有的股份，还赚了一笔钱。这次的美以伊战争，国泰航空也不像过去那样胡乱的对冲油价，任由油价波动而用原油附加费来调整成本。

美伊一定打打谈谈

谈完股票，现在回来谈谈局势的发展，美国与伊朗开始在巴基斯坦谈判，伊朗与美国都提出多点要求，这只不过是开始时的漫天要价，最终特朗普所需要的应该只是要求伊朗停止攻击波斯湾诸国，开放霍尔木兹海峡。伊朗则只会要求金钱上的赔偿，余者皆不重要。因此，最终停战的可能性不低，但从来和谈都不可能在短短的两个星期内完成。一定是打打谈谈，谈谈打打，双方继续观察对方还有多少本钱再打下去。

双方再打下去的本钱是武器的库存，现在伊朗的战略是只攻不守，任由美国轰炸，那怕炸成石器时代也无所谓，只需要仍然有足够的无人机与导弹，就可以攻击波斯湾诸国，就可以封锁霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡不是用海军的炮弹来封锁，而是用无人机与导弹封锁，所以，所谓派军舰护航根本是行不通的。

如果伊朗只要钱而其他皆不重要，而特朗普只要求体面的离场，则一个可能的谈判结果是伊朗会与美国同时掌控霍尔木兹海峡一段时间，所有的船只都必须付费才能通过。同时，由波斯湾诸国「送」一笔钱给伊朗，当成是协助伊朗重建的费用，对伊朗来说，他们会说这是美国的「赔偿」。

曾渊沧

