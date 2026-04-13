庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓

美国与伊朗早前宣布停火两周并展开谈判，恒指上周五曾重上二万六水平，但未能企稳。中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量相信，港股短期内料在24500至26500点之间波动，投资者需警惕特朗普可能利用战争谈判进程操控市场，建议保持审慎观望态度。若有100万元作部署，他会动用约三分二资金买港交所（388）、友邦保险（1299）、腾讯（700）、阿里（9988）等对大市举足轻重的股票。

记者：叶卓伟

庄太量坦言，港股自1月底高见28000点后出现调整，「战争只是调整的延续，港股在2月底、3月初约26400点的水平，与现时25900点相差仅500点，基本上战争这个月只是打横整固。」他预期即使停火谈判顺利，短期内港股亦难以冲回年初高位，预期未来一个月在24500至26500点间上落，主因能源供应未能即时恢复，「被摧毁的石油及天然气设施也不能立即恢复供应，能源短缺及价格波动将持续一段时间。」

庄太量相信，短期内港股难冲回年初高位。 何君健 摄

特朗普或藉谈判造市

他预期，美伊停火谈判最终成功机会大，因双方都需要下台阶，但谈判进程会反复，情况与特朗普去年4月发动的「对等关税」模式类似，重复「极限施压、设定限期、然后延长」的过程。他认为14天的停火期可能会延长一至两次，而随著每次停火限期临近，市场也会再次波动，特朗普可能会借此操弄市场，「对整个国家，打仗可能没甚么特别大的好处，但可以令到油价波动、市场波动，（对特朗普）这个有好处，如果这么快完结，那可能没得玩了」，因此投资者仍要保持谨慎。

跟外资买大蓝筹股

谈到若有100万元作配置，庄太量说会将50%投资于稳阵蓝筹股，例如港交所及友邦保险；10%投资科技股。他指出，当外资进场买港股，会首选港交所、友邦、腾讯、阿里巴巴这些大股，「如果现在买，都是买这几只」，他指现在基金大部分都是被动式投资，「用电脑程式交易，一定跟大队」，因此一些中小型股票即使基本因素佳，也难获资金青睐。另外20%资金会投入收息资产，庄太量说过去港元定存有4厘时会考虑，现时则选内银股、公用股或汇丰（005）作替代。

他又会将10%资金配置到非美货币如澳元，「澳元比较坚挺，即使美元升，它都不是跌很多，息口都高。」更重要的是，「澳洲没有甚么特别大的国家经济问题」，相对欧洲和英国更为稳健；最后保留10%现金应付不时之需。

授年轻人理财之道 先分清收入与财富

「每个人都是自己的经济学家」，庄太量透露自小由大学选科，到决定职业道路，他也以经济学思维权衡利弊，寄语年轻人及早做好生涯规划及退休准备。

他当年A-Level考试，在数学和经济均取得A(01)佳绩，对两科也有兴趣。最终他选择读经济的理由很实际：「面对现实，哪一科可能赚钱多一点？大家觉得经济科赚钱多一点，就读经济。」大学期间他另一个抉择是当中学老师还是大学讲师，他忆述当年中学官校教师起薪点是第17点，但大学一起步已是第34点，若中学老师每年「跳point」，要做17年才达相同薪酬。因此他决心入大学任教，为实现目标，在大学三年级已准备各类考试到海外攻读博士，最终以4年时间完成博士学位，26岁回到中文大学任教。

庄太量曾出书教年轻人规划人生及理财之道。 何君健 摄

庄太量2012年曾出书教年轻人规划人生，他亦常常传授理财之道。年轻人首要学懂区分收入与财富，将收入转化为财富，再用来产生被动收入。同时要设立明确目标作努力的方向，例如40岁要累积到1000万元，「目标不怕高，你订1000万，达到500万也好。」他又分享自己一个理财习惯——建立了一个Excel档案每个月更新各资产水平，了解个人财务状况，「如果跌了，你就会惊醒的，要自己小心一点的。」

若年轻人成功累积第一桶金，他建议先用于完成人生大事，例如结婚，「你要知道人生有些决定有时间性，伴侣会老的。你不要说，这笔钱我拿来投资股票先，十年之后我再娶你，那（另一半）会走佬了。」

老本简单公式：退休前月薪100倍

与此同时，退休规划要趁早，「40多岁才想退休太迟了，应该一早、20多岁出来工作便计划」。对于不懂选股的投资者，他推荐定期月供买入指数基金，例如港股盈富基金（2800）或美股指数基金。他续说，长期投资选择美股较合适，一来美股有长期稳步上升的往绩，二来「美国始终制度较开放，创新也比较多，市场也大，连人口增长也没问题。」相反，不少发达经济体也面临生育率下降的挑战，「经济一发展下去，女性时间成本高就不生育，劳动力少了，资本慢慢也会萎缩。」

至于退休「老本」要储多少才足够？他给出一个简单的计算公式——退休时月薪的100倍，假如退休前月薪约10万元，往往要1000万元流动资产才足够维持原来生活水平。

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