美国科技股将迷失十年 华尔街老将直言无脑供股将失灵 吁改买5类资产抗通胀

近年，不少散户信奉「无脑月供」美股指数ETF，如每月定额买入追踪标普500指数的ETF，这也一度成为散户理财的「懒人必胜法」。然而，管理逾190亿美元资产的资深策略师、理查伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）首席投资长伯恩斯坦（Richard Bernstein）近日直言，将钱买入标普500指数后就撒手不管、高枕无忧的日子，恐怕已成往事，而美股科技成长股甚至可能面临长达十年的迷失期。

伯恩斯坦指出，目前美股的困境与2000年科网泡沫破裂前夕有令人担忧的相似之处。在2002年科技泡沫爆破后，标普指数在2002年触底后的数年内，回报率极为平庸。

经济正步入「枪砲与奶油」时代

他解释，美国经济正步入类似1960年代的「枪砲与奶油」（guns and butter）时代。当年政府大举增加国防开支引发赤字担忧，最终导致1970年代通胀失控、经济成长放缓，甚至演变成滞涨（Stagflation）。

他指出，特朗普政府的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）同样加剧赤字压力，「你不能说这不会影响赤字」。近期油价飙升更进一步推高通胀预期，令市场对滞胀的忧虑在过去一个月显著升温。他预计，未来数年通胀或将升温，而实质GDP增长则会放缓甚至停滞。

事实上，华尔街大行瑞银近日亦因应中东冲突推升油价及通胀预期，宣布调低标普500指数2026年底的目标价，由原本的7700点下调至7500点。瑞银指出，能源价格高企将拖累经济增长及加剧通胀压力，进而迫使联储局押后减息步伐。

投资者盲目乐观 忽视经济衰退风险

一向看淡的Rosenberg Research创办人David Rosenberg指出，目前美股大市的乐观情绪，完全忽视了潜在的经济衰退风险。他进一步称，如果剔除医疗保健和社会援助等板块，美国的劳动市场实际上已经极度疲弱。他亦警告，美国经济状况将会转弱，即使未必陷入深度衰退，但大市必定会受压。

标指结构失衡 七巨头比重达三分一

此外，伯恩斯坦的看淡论点亦直向标普500指数本身的结构性问题。目前被称为「美股七巨头」（Magnificent Seven）的科技巨企，已占标普500指数权重约三分之一，令这个原被视为「分散风险」的指数，实际上已高度集中于科技板块。

虽然这些企业豪掷数以十亿计美元发展AI，但部分企业的获利模式依然不明朗。他更直言，对冲基金大可「放空七大科技股，然后买进其他任何资产，看起来都会很聪明」。

价值股及小型股过往通胀期表现佳

面对可能的迷失十年，伯恩斯坦为投资者列出五类在通胀环境下表现较佳的资产。首先，他强烈建议增持价值型股票及小型股。伯恩斯坦表示，回顾上世纪60及70年代的通胀期，这两类资产的表现均远胜成长股。他指出，目前投资者持有的成长股相对价值股，持仓比例已「严重超标」。

另外，伯恩斯坦称，规模较小的公司在上世纪60及70年代的表现同样较大盘优胜，近年流入小型股的资金微不足道，反映投资者对该领域配置比重过低。

事实上，追踪价值股的Vanguard价值股指数ETF今年以来上涨2%跑赢大市；而追踪小型股的罗素2000指数过去12个月更累升32%，大幅抛离标普500指数。

「现金为王」吼短债及高息股

此外，伯恩斯坦主张「现金为王」，同样看好短期债券、现金，以及高息股。他解释，在高通胀环境下，市场会给予「即时可动用现金」更高的溢价，货币市场基金的表现往往远胜长债。他更称，「如果你今天需要买餸，一笔10年期的投资对你毫无帮助。」基于同一逻辑，买入高息股能让投资者尽早预先拿回更多现金流。

最后，伯恩斯坦认为可在投资组合中保留一小部分黄金，更表示公司已将约5%的权重分配给黄金。他解释，虽然黄金在60年代通胀期未算极端突出，但亦没有跑输。

综合上述资产，伯恩斯坦提出一个「60/40」的配置策略：将60%资金投资于价值股、股息股及非美股资产，余下40%则全数投入短期债券。他断言，投资者在未来五到十年内可能会有不错的表现。

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