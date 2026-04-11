长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利

近期部分领取长者生活津贴（长生津）老友记陆续收到紫色的「覆检通知书」，长者需要在一个月内如实申报经济情况，否则发放津或会受到影响。「紫色通知书」令长生津再次成为话题，成功申领长者生活津贴，不单可以每月获得政府补贴「零用」，更可再进一步取得医管局医疗费用减免，以及参与政府社区牙科支援计划。不过申请长生津，难关之一是个人资产门槛，要避雷至少有三个方法。

长生津于今年2月1日起，每月津贴金额加码95元后，成功申领长者每月可领取4,345元，明显高于每月1,675元的生果金。不过申领长生津设有年龄、收入及资产门槛，最基本条件是长者须年满65岁，已成为香港居民至少7年，以及在紧接申请日期前连续居港最少一年。申请人亦不得同时领取生果金、伤残津贴及综援。

至于收入门槛，单身长者每月入息上限为10,900元，长者夫妇每月收入上限为16,680元。如退休后未有再打工，又或只从事兼职工作，本身又并非可领取长俸公务员，相信不难符合收入要求。

难度较高是资产要求，单身长者资产上限为41.5万元，长者夫妇资产上限为63万元。虽然按政府规定，自住物业可获豁免，但持有现金、银行储蓄、股票、基金、债券，小巴及的士等商业用途车辆、累算退休权益，甚至金条、金币，都会被计算入资产。

收入及资产上限

单身长者 长者夫妇 每月总入息 10,900元 16,680元 资产总值 415,000元 630,000元

假如夫妇都赚取中等收入，65岁后一笔过拎尽强积金累算权益，单是这一笔可以已可能令资产超标。

长者想令资产「缩水」，在长生津规则下至少有三项选择。

年金及自用车位可获豁免

一是购买年金，以一笔过或分期支付的「投保保费金额」，并不会纳入资产计算，不过长者每月领取的年金则会计入每月收入。例如单身长者持有60万元退休金，将其中50万元投放年金计划，领取每月2900元固定年金，余下10万元资产及每月收入均符合资格，成功申请长生津后，每月长生津加上年金收入便可达7,245元。

二是购买自用物业，长者如未有自住物业，购买物业自住当然是令资产快速达标的捷径。另一选项是车位，原来自用车位同样可获豁免计算资产，现时买一个车位可「消耗」逾百万，只要购入后自用不出租，都是令资产达标的有效选项。

三是购买金饰，虽然明显具有投资功能的金条、金币会纳入资产计算，但自用首饰可获豁免。金饰产品同样保值，不少父母亦会预早购买金饰，作为将来子女的贺礼。值得留意是名表、古董未见纳入资产计算范围内，不过这两项另类投资涉及不少学问，未必适合收藏新手。

自用首饰可获豁免计入长生津资产。

75岁受惠人享医疗费用减免

香港公立医院于今年1月1日全面调整医疗收费，睇急症每次400元，专科诊所每次诊症250元、每种药物20元，住院费用由200元至300元不等。

配合医疗费用上调，医管局优化医疗费用减免机制。其中有三类人士毋须申请即可获得医疗费用自动豁免，分别是综援受助人、长者院舍照顾服务计划级别0院舍券持有人，以及75岁或以上长生津受惠人。

这三类人士在登记求诊时出示身份证，职员透过联机查询系统核实资格后，即可获豁免公营医疗服务收费。

至于75岁以下，正领取长生津的长者，在申请医疗费用减免时亦有优势。按现时规定，二人长者家庭申请减免的资产上限为73.6万元，假如两位长者均是长生津受助人，就可获豁免提交收入及资产证明文件。这堆文件包括户口纪录、股票、年金或储蓄保投保证明、物业证明、电子钱包纪录等，简化不少准备文件时间。

额外「福利」：社区牙科支援、节能家电更换资助

成功申领长生津，还有一些额外福利。首先是可参与衞生署的社区牙科支援计划，长生津受助长者及已登记加入「医健通」，可选择一间已参与计划的非政府组织牙科诊所，联络诊所或透过社工安排，经注册牙医评估后如情况合适，可享每180日口腔检查、缓解牙痛药物、X光检查、补牙或拔牙、移除牙桥或牙冠，以及每365日洗牙、杜牙根，每5年镶配假牙等支援。即使昂贵如杜牙根，每伙牙齿收费仅50元。

长生津受惠人可参与衞生署的社区牙科支援计划。

至于中电的「节能家电更换计划」，第二阶段将于今年4月27日起接受申请。正领取长生津的长者亦可受惠，成功申请的长者，可经中电度度赏平台购买指定家电产品，最高资助金额可达订单总额七成或最高2,700港元。第二阶段资助电器包括变频冷气机、电热水炉、雪柜及洗衣机。

相关文章：长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）