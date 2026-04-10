内地3月黄金饰品价格升65.8% 黄金期货交易额破10万亿人币

内地公布3月CPI数据，全国CPI同比继续保持温和上涨，黄金饰品价格上涨65.8%。内地3月大宗商品市场交投活跃，黄金期货交易额突破10万亿元人币。

黄金饰品价格升幅 领先工业消费品类别

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读CPI数据时指出，3月工业消费品价格上涨2.2%，升幅较上月扩大1.1%。工业消费品中，黄金饰品价格上涨65.8%，升幅回落10.8%；家用电器及服装价格分别上涨2.4%及1.7%，升幅均有回落；汽油价格由跌转升3.8%。

黄金期货成交 3月增68.5%

中国期货业协会公布今年首季内地期货市场数据，数据显示3月大宗商品市场交投活跃，燃油期货成交额按年大增244.55%。

新能源金属板块成交延续强势，碳酸锂期货成交额按年大增近4.7倍，黄金期货成交额突破10万亿元人币，按年增长68.55%，成交规模维持于历史高位。



