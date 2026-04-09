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积金评级称3月MPF录逾6%负回报 人均蚀2.13万 创历来最大单月亏损

投资理财
更新时间：11:37 2026-04-09 HKT
发布时间：11:37 2026-04-09 HKT

强积金研究机构积金评级表示，根据所有基金表现指数截至3月31日计，3月投资亏损6.27%，为2022年9月以来表现最差的月份，亦是强积金总资产连续10个月创新高后首次录得单月投资亏损：同时，今年第一季录得-1.98%的回报，亦是自2022年以来首次。

以绝对金额计算，强积金3月投资亏损估计约1,022亿元，相当于每名成员亏损21,326.5元，为强积金有记录以来最大的单月金额亏损，几乎抹去2025年全年收益的一半，并导致今年第一季投资亏损达312亿元，相当于每名成员亏损6,506元。

韩国及日本股市表现最差

积金评级指出，亚洲股票表现疲弱，除了韩国股市大幅下跌，日本股票亦录得显著跌幅，两者双双成为3月份表现最差的强积金资产类别。然而，若以今年至今累计表现计算，美国股票仍然垫底。

积金评级指数截至2026年3月31日回报表现
积金评级指数截至2026年3月31日回报表现
3月表现最佳10只强积金成分基金
3月表现最佳10只强积金成分基金
第一季表现最佳10只强积金成分基金
第一季表现最佳10只强积金成分基金

计入供款后，强积金总资产于3月底约1.532万亿元，较2月减少992亿元，相当于每名成员平均账户结余约31.96万元，较2月底减少20,701元。

吁专注长期投资 勿捕捉市场时机

积金评级主席丛川普（Francis Chung）呼吁成员继续专注于长期分散投资，切勿试图捕捉市场时机。他认为，这次重大亏损并非强积金制度本身的问题，而是源于美以两国在中东的军事干预所引发的连锁效应，导致能源价格飙升、市场波动加剧，以及通胀与经济衰退忧虑显著升温。

不过，历史数据显示成员仍应保持乐观。自强积金成立以来，在第一季录得亏损的年份中，仍有60%的机会全年录得正回报，关键在于保持纪律，专注于长期分散投资。
 

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