股票基金自MPF成立以来年回报4.8% 积金局：跑赢同期1.8%通胀率

据积金局公布，自强积金（MPF）实施以来至今年3月底，占MPF总资产共八成的股票基金和混合资产基金，平均年率化净回报分别为4.8%和4.4%，跑赢同期1.8%的年率化通胀率。

股票基金一年平均回报16%

单计过去12个月，股票基金和混合资产基金的平均回报则分为16%及12.7%。股票基金当中，表现最佳的基金回报更达115.4%，但最差一只则蚀0.3%。

至于俗称「懒人基金」的「预设投资策略」（DIS）旗下的核心累积基金，自2017年推出以来的平均年率化净回报为6.4%，跑赢期内1.8%的年率化通胀率。核心累积基金过去12个月回报则为12.4%，表现最佳基金赚20.1%，最差一只则赚11.2%。

来源：积金局

债券基金自成立以来回报1.9%

债券基金及保守基金自MPF实施以来至今年3月底，回报分别为1.9%及1%，过去12个月则分别赚3.7%及2%。

积金局提醒计划成员，不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场，否则有机会造成「高买低卖」，影响投资回报；并建议没有时 或缺乏投资知识者考虑善用DIS。DIS旗下基金亦设有收费上限，强积金计划加入「 积金易 」平台后，其DIS旗下基 金的收费上限定于资产净值的0.85%。