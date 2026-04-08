Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

股票基金自MPF成立以来年回报4.8% 积金局：跑赢同期1.8%通胀率

投资理财
更新时间：11:13 2026-04-08 HKT
发布时间：11:13 2026-04-08 HKT

据积金局公布，自强积金（MPF）实施以来至今年3月底，占MPF总资产共八成的股票基金和混合资产基金，平均年率化净回报分别为4.8%和4.4%，跑赢同期1.8%的年率化通胀率。

股票基金一年平均回报16%

单计过去12个月，股票基金和混合资产基金的平均回报则分为16%及12.7%。股票基金当中，表现最佳的基金回报更达115.4%，但最差一只则蚀0.3%。

至于俗称「懒人基金」的「预设投资策略」（DIS）旗下的核心累积基金，自2017年推出以来的平均年率化净回报为6.4%，跑赢期内1.8%的年率化通胀率。核心累积基金过去12个月回报则为12.4%，表现最佳基金赚20.1%，最差一只则赚11.2%。

来源：积金局
来源：积金局

债券基金自成立以来回报1.9%

债券基金及保守基金自MPF实施以来至今年3月底，回报分别为1.9%及1%，过去12个月则分别赚3.7%及2%。

积金局提醒计划成员，不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场，否则有机会造成「高买低卖」，影响投资回报；并建议没有时 或缺乏投资知识者考虑善用DIS。DIS旗下基金亦设有收费上限，强积金计划加入「 积金易 」平台后，其DIS旗下基 金的收费上限定于资产净值的0.85%。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
01:09
伊朗局势｜特朗普宣布与伊朗停火两星期 伊方：霍峡未来两周可安全通航︱持续更新
即时国际
4小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
20小时前
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
2026-04-07 07:30 HKT
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
20小时前
大棋盘｜星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
大棋盘︱星岛独家：入境处长郭俊峰「再坐一会」 任期拟看齐本届政府
政情
5小时前
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
马圈快讯
16小时前
伊朗局势｜伊朗十点谈判方案曝光　外长：霍峡未来两周可安全通航
即时国际
4小时前
前TVB「新闻女神」陈嘉倩疑怀孕 低胸贴身裙赏樱腹部微隆「似有咗㖞」 本尊6字回应
前TVB「新闻女神」陈嘉倩疑怀孕  低胸贴身裙赏樱腹部微隆「似有咗㖞」  本尊6字回应
影视圈
14小时前
04:39
星岛申诉王｜上司WhatsApp被骑劫指示转账800万 打工仔中伏：好惊被炒！
提防骗子
4小时前