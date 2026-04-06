创新药迎「出海」 收成期对外授权额激增 百济神州扭亏为盈 药明康德定单大增︳投资追击

美国癌症研究协会（AACR）年会及美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，将分别于本月中及6月初在美国奥兰多及芝加哥举行。过往数年在两大年会期间，会有较多药物临床数据披露，令医药股走势较佳，如去年会议期间，创新药板块股份最高涨幅近八成。在两大年会召开前，不妨选择优质生物医药股提早部署，当中百济神州（6160）、药明康德（2359）及恒瑞医药（1276）都是上佳之选。

内地生物医药研发实力强大，连辉瑞行政总裁Albert Bourla亦表示，美国制药业需要与中国合作。外国药厂加强跟内地医药股合作，为后者提供庞大的对外授权收入。据国家药监局资料显示，今年首季创新药对外授权交易额超过600亿美元，接近2025年全年的一半。

百济神州对外授权收入佳

百济神州主要产品创新抗癌标靶药物「百悦泽」早在欧美成功，带动业绩理想增长，集团2025年度按美国公认会计准则（GAAP）成功扭亏为盈，录净利润2.87亿美元，2024年度则有净亏损6.45亿美元。全年总收入53.43亿美元，增40%。

2025年产品收入52.82亿美元，增加40%，占总收入99%；其中百悦泽全球销售额39亿美元，增长49%。全球产品销售毛利率由对上年度85.5%增至87.8%。自由现金流9.42亿美元，按年增加16亿美元。集团预期今年总收入将介乎62亿至64亿美元；GAAP经营利润7亿至8亿美元；非GAAP经营利润介乎14亿至15亿美元。集团亦预计未来18个月内将迎来超过20项研发里程碑。

百济神州在对外授权上有可观收入，去年8月跟Royalty Pharma签订一份特许权使用费购买协议，出售单克隆抗体Imdelltra在中国以外地区特许权，收取8.85亿美元首付款，另出售额外特许权使用费的权利，最高可获6500万美元的额外付款。百济假期前收报187.5港元，升1.4%。

药明康德亦看好今年收入情况，预计今年整体收入达到513亿至530亿元（人民币，下同），持续经营业务收入按年增长18%至22%。集团透露已与全球前20大制药企业全部建立了长期稳定的合作伙伴关系，在亚洲、欧洲和北美拥有超过20个研发与生产基地组成的全球网络。

药明康德有股息派

论去年盈利表现，药明康德较百济神州更佳，而且有派股息，是一般生科医药股较少见。截至2025年12月底止全年，纯利191.95亿元，按年升105.2%，其中包含了出售联营公司部分股权以及剥离部分业务所获得的投资收益，每股盈利6.72元，末期息增至1.57927元。全年营业额454.56亿元，按年升15.8%。

期内集团毛利213.79亿元，按年增加33.5%，毛利率47%，按年上升6.2个百分点。截至去年底止，集团持续经营业务在手定单580亿元，按年增长28.8%，持续经营业务收入434.2亿元。

摩通基于药明康德的指引，上调集团未来3年销售预测4%至5%，调升毛利率预测3个百分点，及上调盈利预测10%至11%，续列作行业首选股，将目标调升至150港元，维持「增持」评级。药明康德假期前收报124.9港元，升0.8%。

恒瑞迈入全球化新时代

恒瑞医药主要研发肿瘤药，在抗肿瘤药销售排名第一，市场占有率逾12%。集团已在内地获批上市24款一类创新药，根据2025年Citeline发布的管线规模排名，集团自研管线规模位居全球第二，未来3年预计将有约53项创新产品获批。截至2025年底，集团正在开展中的上市后医学研究项目约3200项，覆盖研究中心累计达到约8000间。

恒瑞业绩平稳，截至2025年12月底止全年，纯利77.11亿元，按年升21.7%；每股盈利1.19元，末期股息每10股派2元。全年营业额316.29亿元，升13%。去年创新药销售及许可收入为197.35亿元，占全年总收入的62.4%，其中创新药销售收入为163.42亿元，按年升26.1%，占总收入的51.7%及药品销售的58.3%。

集团在对外授权上亦丰收，去年与美国Braveheart Bio达成协议，可收取6500万美元首付款，有权获得与临床开发和销售相关的里程碑付款，最高可达10.13亿美元。

大摩指恒瑞正迈入全球化新时代，预期2026至2028年创新药销售年增长率达三成，有望持续巩固其在中国生物医药行业的龙头地位，并指出市场尚未充分反映其全球化授权「出海」带来的增长潜力，列首选股之一，给予目标价92港元，评级「增持」。恒瑞假期前收报66.65港元，跌0.4%。

中金指出，去年销售收入符预期，维持其「优于大市」评级，目标价250港元。

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