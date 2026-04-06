红磡索螺丝执仓应对战争 拣股首重「具定价权」 保留两只进攻股｜百万仓

美国联同以色列2月底攻击伊朗，市场原本以为「速战速决」的战争，不经不觉已持续逾一个月，即使美国总统特朗普上周宣布在伊朗取得胜利，战事仍未有落幕的迹象。著名「财经KOL」红磡索螺丝接受《星岛头条》访问时表示，相信美伊战争短期内难以解决，即使战事真正结束，油价仍会维持在较高水平，很大机会演变成滞胀环境。若现在有100万元作投资，他会偏向保守，10%买金、5%买油，股票则重仓具定价权的公司。

记者：叶卓伟

一按睇片：假如今日有$100万 你会买甚么？红磡索螺丝：30%买ETF 重注有定价权股票｜百万仓

2月底美伊战争爆发，环球金融市场大幅波动。红磡索螺丝坦言，今年首2个月市场走势不错，其个人仓位于2月底创新高，惟战争突然爆发、油价急升，市场由本来预期减息，变为可能加息，他手上长债、科技股等持仓3月初曾输5.5%。由于市场基本因素改变，他果断「执仓」，沽长债、加石油股、减科技股，最终3月录得约2.3%回报，「如果我不去执仓，不去认错的话，我现在可能损失惨重。」

油价高企 很大机会演变滞胀

他相信，美伊战争难以短期内解决，即使战事结束，中东的石油及天然气设施已经损坏，并需时恢复，油价高企会持续，例如现时远期期油的70美元水平，工业成本上升不容忽视，再加上美国经济数据如不理想，「很大机会演变成滞胀」。

「若今日有100万元，你会怎样投资？」红磡索螺丝坦言会偏向保守，先保留20%现金「捞底」，然后10%买黄金，选择港股上市的价值黄金ETF（3081）。除了应对滞胀环境，外界对美国国债信心持续降低，相信各国央行会继续减持美债、增持黄金，另外持有10%黄金也为应对「黑天鹅事件」。石油则部署5%，买美股上市的石油股ETF（XLE），相信在今次霍尔木兹海峡被封一役，坊间不少长仓基金未来也会增持石油板块「买保险」。

烟草股及麦当劳具较大定价权

股票方面亦是防守主导，首先是美股的烟草股菲利普莫里斯（PM）及麦当劳，合共占35%，因它们有较大定价权，「我喜欢定价权，就是公司可随时加价」，预期可在滞胀环境跑出，例如烟草股定价权高，大众对价格的敏感度低；麦当劳亦因持有大量店舖，在通胀时期受惠。

相同拣股逻辑下，5%买欧洲上市的著名奢侈品牌爱马仕，「有钱人的消费在滞胀时期其实不是太受影响。」5%买生物科技ETF的易方达生物医药（3186），因这个板块在过往通胀时期也表现甚佳。

红磡索螺丝透露3月个人投资力保不失，皆因有承认错误「执仓」。 伍明辉 摄

港交所进攻 科技股买世界进步

进攻方面，他选择港交所（388）及纳指ETF（QQQ），各占10%资金。他相信在中国大力发展AI下，相关公司持续来港集资，港交所会继续受惠，另外它也是具定价权，毛利率、纯利率高的公司。

至于科技股，他坦言纵使是熊市，投资者也要持有小部分科技股ETF，因AI等技术反映人类社会的进步。若不投资科技股，即是在沽空当今世界的进步，只会被世界淘汰。

炒股若不济 年轻人宜月供指数

红磡索螺丝大学时期已炒股，曾经打工及创业，但发现投资最适合自己，成功凭投资达致财务自由。他笑言自己性格适合投资，因为遇到困难时会退缩、放弃，故做错投资决定可撇脱地「断舍离」止蚀。对于想复制其财务自由路的年轻人，他也鼓励试一试短炒，但若果试了几年短炒也发现不太赚钱，「那就简简单单的，月供指数ETF，不要搞那么多东西了，剩下的时间努力返工」。

他虽以炒股起家，但后来渐渐领悟到「地基+核心」的投资理念，地基以收息股为主，核心则是具增长能力的公司，每年仅以这个长仓产生的股息，配合杠杆用于短线的趋势交易。他说，利用股息作短炒，既可限制投入的注码，「还有当没有金钱压力炒的时候，会比较客观。」

他不时鼓励「炒友」建立收息「地基」，即使简单买入一手汇丰（005）收息，「可能一开始觉得收息没甚么，但是每一季收点钱，会慢慢培养出原来股票是可以收息的」。另外，他留意到不少投资者经常执着于跑赢大市，坦言只有基金经理有此需要，普通投资者应追求绝对回报，不论升市跌市，每年有钱赚就可以。

红磡索螺丝享受做「财经KOL」与网民讨论股市，交流之中不时有新发现。 伍明辉 摄

谈到财务自由，红磡索螺丝说很多人定义为赚够不用工作，在他眼中则是可做一些自己喜欢的事，例如做「财经KOL」与网民「围炉」讨论股市，「以前旧年代，譬如我妈的年代是去股票行」，现在则是把这件事搬了上网。他说，有时候网友会发现一些值得炒的股份，最深刻印象是两年前Adobe出业绩前，有AI初创刚推出新服务，有网民指Adobe或受影响，「那一晚我们整群网友一齐研究，之后我真的下注，买Adobe淡仓，然后出了业绩真的裂口跌了一成半」。

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