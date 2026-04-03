3万蚊买二手车创业 Z世代兄弟靠执垃圾再转售 年赚逾2300万帮补学费

执垃圾竟然可以年赚过千万？美国一对Z世代兄弟用行动证明「垃圾都可以变黄金」。2021年，当时仍是中学生的Kirk McKinney与弟弟，仅靠合资4,000美元（约3.1万港元）买下一架二手农夫车，创办废物清理与转售公司。短短数年间，公司规模呈爆发式增长，2025年营业额更高达304万美元（约2,351万港元）。两人现时一边读大学，一边靠这盘过千万的生意帮补学费。

垃圾站寻宝无心插柳 变身「迷你囤积狂」

CNBC报道，现年分别22岁和20岁的McKinney兄弟是大学生，却已是年收入过百万美元的企业「Junk Teens」老板。这门当初纯粹为了在疫情期间「揾外快」的生意，如今已发展成拥有数十名员工、车队颇具规模的环保回收企业。

这盘千万生意的开端，源于一次偶然的「寻宝」。哥哥Kirk回忆道，青少年时期某天，他骑单车到当地的垃圾站，偶然发现了一对仍然可以运作的喇叭。自此他便上瘾，不断流连垃圾站寻找被遗弃的物品，更笑言自己的睡房一度变成「迷你囤积狂的家」。

Kirk随后开始将捡来的物品放到Facebook Marketplace上转售当作副业，而在垃圾站流连期间，他察觉到不少街坊愿意付钱请年轻人帮忙清理家中杂物，敏锐的商业触觉让他发现了庞大的市场需求。

为拓展业务，Kirk辞去了超市的兼职，并拉拢当时读中三的弟弟Jacob入伙。两人合资4,000美元（约3.1万港元）买下一辆2006年的二手福特F-150农夫车，除了清理杂物，也接下园林绿化和搬屋等散工。Jacob坦言最初根本没打算创业，但当顾客得知他们会将废弃物循环再用时，反应异常热烈，这项服务顺理成章成为了他们最赚钱的业务。

社交媒体发功 拥逾40万粉丝

出身于营商家庭的两兄弟，创业初期获经营树木修剪公司的父母传授行政及记账技巧。与此同时，作为Z世代，他们深谙网络营销之道，透过YouTube自学设立公司的法律架构及税务安排，并利用社交媒体累积客底。

如今，McKinney兄弟不仅亲自拍摄YouTube教学影片，分享议价技巧及翻新旧物的最佳方法，Junk Teens在Instagram和TikTok的总粉丝人数更突破40万大关。庞大的网络影响力成功转化为实际收益，公司开业首年利润已接近六位数美元，让他们有资金购入第一辆环保斗货车，并在2023年正式租用仓库营运。

日接百单生意兼顾学业 豪言毕业后「一飞冲天」

随著生意越做越大，Junk Teens的营运规模已不可同日而语。2025年，公司完成了超过5,500宗住宅及商业清理服务，平均每单收费介乎300至600美元（约2,351至4,702港元）。公司目前聘有10名全职及10至15名兼职员工，全为高中生、大学生或处于空档年（Gap Year）的年轻人；车队扩充至五辆环保斗货车，并计划于今年内再添置两辆，服务范围覆盖波士顿及科德角（Cape Cod）等地区。

目前两兄弟正于巴布森学院（Babson College）修读创业学。面对繁重的学业，Kirk 坦言曾三次考虑辍学全职打理生意，甚至试过将货车停在学校停车场，迟到时向老师恳求原谅。但他们最终选择留下，因为「大学教会了我们做生意永远学不到的社交和沟通技巧」。

2025年，他们全面引入营销软件并将管理团队专业化，两人也成功退居幕后，主要负责行政和策略制定。去年他们各自从公司支取了高达六位数美元的薪金来帮补大学学费。

面对市值900亿美元的业界巨头 Waste Management, Inc. 等对手，两兄弟未有却步。他们预计，Junk Teens在2026年底的年度营业额将达到500万美元（约3,919万港元），并计划将版图扩张至整个美国东岸。他们还表示，对未来可能开展特许经营、引入外部投资者甚至出售公司持开放态度。Kirk充满信心地说：「我有一种强烈的预感，大学毕业后，一切都会比以往任何时候都发展得更快。」

相关文章：Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌

相关文章：31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意

相关文章：前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」

相关文章：由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」