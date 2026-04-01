全球存储股3月股价遇巨震 大行称市场误读Google演算法 捞底首选两只股丨星市攻略

全球存储晶片概念股自去年底以来一直热炒，但3月份明显出现震荡，其中兆易创新（3986）及澜起科技（6809）分别累挫13%及14%，美光科技（MU）及Sandisk（SNDK）截至周一亦分别累挫22%及10%，原因之一是Google上周宣布了一项算法突破，宣称有助减少运行AI模型所需内存，究竟此举会否成为股价转捩点？有大行则表示，市场或存在误读，认为技术有助AI部署扩张，长线或可带动整体记忆体需求。不过，高富金融集团投资总监梁伟民接受《星岛头条》采访时直言，虽然Google的TurboQuant技术仍有待更多数据证实，但警告相关股早已「Price-in」记忆体需求的超高预期，因此近日的调整可能还未完结。

TurboQuant宣称助减AI所需内存

事实上，自去年底至今年初，AI伺服器建置热潮带动了高频宽记忆体（HBM）及传统DRAM、NAND快闪记忆体需求爆发，三大记忆体巨头三星、SK海力士及美光均将大量产能转向高毛利的HBM，导致消费级与企业级记忆体供给紧缩，并刺激相关股份节节攀升。

然而，Google上周三（25日）无预警发布全新AI记忆体压缩演算法「TurboQuant」，宣称能在不影响准确度的前提下，将大型语言模型（LLM）推理阶段的键值快取（KV Cache）记忆体占用压缩至少6倍，甚至在特定硬件环境下提升最高8倍效能。

消息一出，市场迅速解读为「影响AI对存储晶片需求」，并对存储股的乐观情绪迅速转向恐慌，甚至将Google的演算法视为可能颠覆存储股的AI叙事，担心这将减少超大规模数据中心营运商对存储晶片的需求，从而压低同样用于手机及消费电子产品的元件价格。

大行：降成本反助扩张 长线需求持续

不过，摩根士丹利最新报告认为，市场或存在误读。该行指出，TurboQuant主要作用于推理阶段的KV Cache，并不影响模型权重占用的HBM需求，也与AI训练任务无关。该行分析师Shawn Kim表示，该技术提高了效率、降低单次查询成本，反而有助AI部署扩张，长线或可带动整体记忆体需求。

供应链层面上，市场仍预期2026年伺服器DRAM需求增长39%、HBM需求增58%。另外，科技巨头今年资本开支仍高， SK集团会长崔泰源近期亦表示，存储供应偏紧或延续至2030年。

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瑞穗：周期波动性大 逢低买入能赚钱

瑞穗科技策略团队则表示，存储相关股近期下跌更似高位震荡后的技术性调整，而不是股价转捩点。该行认为，存储行业本身周期性波动较大，类似抛售每隔数月便会发生一次， 但实际上，逢低买入反而能赚钱。

高盛最新报告亦认为，TurboQuant代表的是AI推理侧记忆体优化方向，通过更高效的记忆体利用率，在单位算力上部署更多模型。 这对记忆体需求的影响是双向的，短期可能压低单个AI伺服器的记忆体搭载量；但更长期来看，这降低AI部署门槛，可能大幅扩大在AI Agent和端侧AI场景的整体渗透率，从而推动记忆体总需求规模持续扩张。

该行又指，目前市场还没有为此逻辑充分定价，投资者现在盯著的是前半段的记忆体用量下降，而忽略后半段的AI普及加速带来量的扩张。因此，对于存储相关股的担忧更多体现为情绪层面的短期压力，而不是基本面的实质性损伤。

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梁伟民：AI应用增长恐补不了需求缺口

尽管大行都持乐观态度，但梁伟民则提出较审慎看法，警告目前存储相关股的股价已「Price-in」记忆体价格会维持超高水平至2027、甚至2028年的预期。因此，若Google的技术突破真的可以大幅减少需求，近日股价的调整则可能还未完结。

对于有观点指技术进步可加速AI应用，令记忆体需求增加。他则反驳，如果Google真的做到全面减少80%使用量，AI应用增多也应该弥补不了对需求的负面影响。

未有货宜审慎 低吸拣海力士及SanDisk

谈及美光及Sandisk等巨头的估值，梁伟民认为目前并不算贵，预测市盈率仅10多倍、甚至低于10倍，且未来几季盈利仍在急速上升。核心问题仅在于「供不应求」的情况能维持多久。在投资部署上，目前利润丰厚的投资者不用急于沽货，可先观察市场对Google新技术的进一步实质分析；若买入不久、目前仍有盈利的投资者，则建议先减持一部分；至于未入市的投资者，他则强烈建议不宜现价追入，一来因新技术影响未明，二来目前大市受制于中东局势及高油价，气氛随时进一步转差。

若投资者希望候低买入存储相关股，梁伟民则首选南韩上市的SK海力士及美股SanDisk。他解释，海力士是全球领先的高阶记忆体制造商，具备技术领先优势；而SanDisk所制造的是记忆体类别，现时供不应求的情况甚至比高阶DRAM更具吸引力。

顺带一是的是，虽然一般投资者难以直接购入韩国股票，但仍可经在港上市的ETF如南方两倍做多海力士（7709）作投资。