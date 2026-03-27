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劳力士「百事圈」传停产 二手价3个月急升14% 业界：卖家囤货等升值

投资理财
更新时间：15:28 2026-03-27 HKT
发布时间：15:28 2026-03-27 HKT

劳力士GMT-Master II不锈钢「百事圈」早前传出停产消息，导致二手价格飙升，据彭博Subdial钟表指数，「百事圈」二手价今年来已升值14%，3个月内升价约2.3万港元，最新约值18.3万港元。

劳力士GMT-Master II「百事圈」以其红蓝双色陶瓷表圈闻名，自1950年代诞生至今，一直是收藏家与钟表迷热捧的经典款式，亦是劳力士其中一款交投活跃、并具有指标性的款式。

GMT-Master II「百事圈」今年来升值约14%。（网上图片）
GMT-Master II「百事圈」今年来升值约14%。（网上图片）

传经销商确认不再有新货

不过，该款手表早前传出停产消息，有指劳力士通知部分海外授权经销商，停止供应该产品，并建议等候清单上的顾客买其他款式。WatchPro指，一些授权经销商已确认百事圈不再有新货供应。

活跃放售量下降约25%

据手表交易平台Chrono24的数据，三月第一周该「百事圈」的购买需求比2025年平均值激增逾500%。而追踪交易金额最高的50款腕表价格的彭博 Subdial 钟表指数则显示，自今年初以来，该款「百事圈」（Ref. 126710BLRO）的价格由2.05万美元（折合约16万港元），最新升至2.34万美元（折合约18.3万港元），3个月内升价2.3万港元，升幅约14%。

同时，该表款的活跃放售量下降了约25%。Chrono24 品牌互动主管 Balazs Ferenczi 表示，卖家看来正在囤货，等待价格上涨，或者现有库存正被市场迅速消化。

GMT-Master II「可乐圈」近期亦受表迷追捧。（网上图片）
GMT-Master II「可乐圈」近期亦受表迷追捧。（网上图片）

「可乐圈」销情亦翻倍

「百事圈」停产的传言也带动了对前代款式的需求，包括GMT-Master II「可乐圈」。该款红黑表圈的型号在2007年正式停产，由陶瓷表圈的GMT-Master II系列取代。虽然劳力士已不再生产新的可乐圈，但它在二手市场依然受欢迎。Chrono24表示，3月初明显出现「溢出效应」，与2025年平均相比，「可乐圈」的购买需求大约翻了一倍。

钟表业年度展会Watches and Wonders将于4月在日内瓦举行，外界关注劳力士将推出哪些新产品。

相关文章：劳力士Rolex｜劳力士香港平均加价逾7%「绿金迪」Daytona突破42万 有2款加近9%

 

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