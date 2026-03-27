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完成家族传承兼配股 Okura有心做野｜周显

投资理财
更新时间：07:30 2026-03-27 HKT
发布时间：07:30 2026-03-27 HKT

笔者不是经常在本栏讲股票，日前写了的Okura Holdings（1655），好巧不巧踫上中东危机，又是封锁海峡，又是炸发电厂，波及港股大跌895点，幸好此股当日只微跌2.38%，其后还倒升凸，周三也延续其升势，总算没丢了面子。

笔者之所以提起此股此事，皆因在周一当日，此股成交增加，不排除有读者在《星岛日报》或《头条日报》看到本栏而买入。由于《头条日报》是全港发行量和读者人数最多的报纸，影响力很大，因此笔者也应负责跟进。

话说先前说了Okura Holdings（日文名应是「王蔵）是长崎柏青哥（弹珠机）的霸主，而有机会问鼎其余2个赌牌的地方包括长崎县或和歌山县，届时王蔵可望分一杯羹。根据往绩，公司在申请日本赌牌期间，股票通常会炒一炒。

此外，该公司在1984年由现取缔役山本胜也的父亲山本胜光所创办，去年把股份转进家族基金会，完成了家族传承。而且该公司在上个月又完成配股，可见得这一间市值只有亿几银的公司有心「做野」。

周显

相关文章：具日本赌牌憧憬 Okura趁申请炒一转｜周显

 

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