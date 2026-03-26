中资行推H+0.6厘按揭全城最低 罚息期超短 按揭界：封顶息高 对赌意味重 置业人士留意3大事项

随着楼市气氛回暖，银行按揭战再度升温。市场消息指，有中资中小型银行推出全期低至H+0.6厘的H按（拆息按揭）计划。以最新一个月拆息2.43厘计算，实际按息约3.01厘，较市面按息3.25厘低出0.24厘。不过有按揭业界人士提醒，该计划实际按息可高达5.075厘，较其他银行的「封顶息」3.25厘高出逾1.8厘，选用此计划犹如与银行对赌未来拆息走势，建议置业人士要谨慎行事。

据悉，该中小型银行最新的H按计划，按息全期低至H+0.6%，封顶息率为P-0.3%（P=5.375%），贷款额700万元或以上可享按揭现金回赠及按揭存款挂钩户口（Mortgage-link）。

此外，客户有2个提早偿还贷款方案可选：

方案一：仅一年罚息期，其后提早偿还贷款无需支付任何罚款；或

方案二：首两年内提早偿还贷款，无需罚息，只需退回按揭现金回赠，其后提早偿还贷款无需支付任何罚款。

以500万元贷款额、30年还款期，以3.03厘按息计算，每月还款21,108元，相较按息3.25厘的每月供款21,761元，每月悭息逾600元或3%。

经络曹德明：料可吸引投资者选用

经络按揭转介首席副总裁曹德明分析指，该中小型银行推出的H按计划极具吸引力，主要具备三大优势：

首先是按息极具竞争力。曹德明表示，该计划按息低至H+0.6厘，远低于目前市场普遍的H+1.3厘。若以今日一个月HIBOR约2.41厘计算，其实际按息仅为3.01厘，较市场一般水平的3.25厘低出0.24厘，有效减轻业主的供楼负担。

其次是罚息期短具弹性。「方案一」的罚息期仅为短短一年，意味买家在一年后即可自由转售物业或转按，而毋须缴付任何提早还款罚息，大大提升资金流转的灵活性，尤其适合短线投资者。

最后是提早还款免罚息。若选择「方案二」，客户即使在首两年内提早偿还贷款，亦获豁免罚款，只需退还相关现金回赠即可。相比一般银行会按贷款额收取若干百分比作为罚息，此方案变相让客户实现「零罚息」提早还款，方便随时调配资金。

星之谷按揭：拆息难长期于2厘以下

星之谷按揭行政总裁庄锦辉则认为，该计划看似息口较低，但其实魔鬼在细节中，该计划实际封顶息口高达5.075厘，客户如选用此计划，犹如与银行对赌未来拆息走势，宜谨慎行事。

庄锦辉指出，现时普遍按揭计划封顶息为P-2%，而上述银行的计划封顶息为P-0.3%，两者的封顶息差距达1.825厘，每100万元贷款额、30年还款期，上述银行的每月供款额会较一般H按计划多约1,060元。

他又提到，虽然近期拆息一度跌穿2厘水平，但在今日（26日）已立即反弹至2.4厘，反映拆息难以长期在2厘以下，加上国际局势不稳定，市场对美国减息步伐持观望态度，一旦拆息升穿2.65厘，选用上述银行的计划已没有优势。

庄锦辉又提到，随着新一年银行更积极部署按揭业务，早前有不少银行都推出定息计划，相信上述银行以H+0.6%计划去希望争取市场份额，客户面对五花八门的按揭计划，更应了解详细条款及限制。

中原按揭王美凤：料短线转让物业增

中原按揭董事总经理王美凤表示，相信新计划是看准近月短线投资物业需求增加，银行开辟新类别免罚息兼低息按揭迎合，有利吸纳投资客源，市场上亦可有更多元化按揭选择。事实上，市场上短线转让物业的个案渐增多，主因是楼价已返回升轨稳步上升、楼市全面撤辣包括短期转让辣税(SSD)已取消以致转售成本大幅降低，令近月短线转让获利个案增多。基于现时按揭计划之罚息期一般为两年，买家上会后两年内将物业转售便需支付罚息，较常见之罚息率为首年2%，次年1% (以贷款额计)。

她续指，现有银行瞄准有意短线转售物业的需求提供免罚息按揭计划，为业主增加上会弹性，免去两年捆绑期，业主若因应楼市状况而决定于短期内转售单位，按揭罚息成本便可大为减免。

置业人士3大注意事项

虽然市场有更多按揭选择对置业人士有利，但王美凤亦提醒，不同按揭计划各有其目标客群及审批准则，置业人士在选择有关「免罚息按揭」时，应注意以下细节：

回赠退还机制： 虽然计划属于免罚息，但若业主于两年内转售单位并赎回按揭，仍需全数退还银行当初提供的「按揭现金回赠」。

最低按揭额要求：该计划目前主要针对中高价物业，贷款额门槛要求达700万元或以上，较适合购买千万元以上物业的买家。

入息要求：此计划的封顶息率为 P-0.3%（P:5.375%），即实际封顶息为 5.075%，银行在审批时会以封顶息5.075%来计算借款人的还款能力，因此对入息的要求相对较高。

王美凤总结，目前物业市场投资者当中，长线投资（如买楼收租）仍占多数，但对于著重资金流动性、或有意在短期内转让物业的买家来说，免罚息按揭无疑是一个具弹性的选项。由于目前仅有个别银行提供此类计划，建议有意选用的买家，可先向专业按揭转介公司查询，比较不同方案以寻找最切合自身需要的按揭组合。

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