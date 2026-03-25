中东风云色变 以风险管理应对市场不确定｜彭永东

美国联同以色列对伊朗展开军事行动，中东局势迅速升温，霍尔木兹海峡再度成为市场焦点。在消息主导的市况下，投资者往往容易被短期不确定性牵动，急于调整部署，甚至偏离原有策略，最终将原本可控的波动放大为实际损失。因此，与其急于应对，不如先厘清：今次局势变化，对市场的实际影响何在。

三大传导渠道影响全球经济

市场关注的从来不止于军事行动本身，而是其对全球经济的外溢效应。今次局势升温，主要透过三方面传导。

首先是能源市场。霍尔木兹海峡承载全球相当比例的原油及液化天然气运输，一旦运输受阻，油气价格势必波动加剧。能源成本上升，将直接侵蚀企业盈利，并对整体经济活动构成压力。

其次是粮食与化肥供应链。中东及周边地区在化肥原材料供应中占有一定地位，一旦物流受阻，农业成本将被推高，最终反映于粮食价格及整体通胀。

第三是金融条件收紧。能源与粮食价格上升，容易重新推高通胀预期，令市场对利率维持高位甚至进一步上调的预期升温，同时支持美元走强。在此背景下，资金风险偏好下降，流动性趋于审慎。

事实上，资金流向早已出现转变。虽然环球股市于二月仍录得温和升幅（MSCI ACWI指数约升1.3%），但资金已由过去高度集中的科技股，逐步扩散至其他板块及地区。当人工智能相关股份及大型科技股估值偏高，一旦宏观或地缘风险升温，相关资产较易出现显著调整，亦解释近期市场波动加剧的现象。

波动往往来得快、去得亦快

回顾过往，市场对突发事件的反应其实有迹可循。无论是2020年疫情引发的急跌，还是2025年关税政策带来的震荡，资产价格往往在短时间内反映最悲观预期，其后随基本面未如想像般恶化而迅速修复。

这种「先过度反应、后逐步修正」的模式，反映市场在不确定性最高时会大幅提升风险溢价；而当前景稍为明朗，即使未完全改善，价格亦会率先回升。从长线角度看，地缘政治事件多属短期波动的催化剂，而非决定回报的关键因素。真正影响投资成果的，始终是企业盈利能力、入市估值，以及投资者能否持续参与市场。

由判断方向转为控制风险

在局势未明之际，投资策略不应着眼于预测市场走向，而应回归风险管理本质，并可从三方面入手。

其一，有纪律地调整整体风险水平。投资不应简化为「全数持有」或「全面撤出」的二选一，而应按自身风险承受能力与投资年期，适度降低组合波动，例如减持部分高估值或高波动资产，同时配置货币市场工具或短期优质债券作为缓冲，并保留核心长线持仓，以免错失潜在反弹。

其二，分散集中风险，而非完全回避风险资产。过去数年回报高度集中于少数美国大型科技股，在不确定性上升时，此类集中结构尤为脆弱。投资者可逐步降低对单一市场或主题的依赖，扩展至估值相对合理的地区与板块，如部分欧洲、英国及亚洲市场，同时引入投资级别债券及现金资产，提升组合的稳定性。

其三，以时间分散入市风险。在波动加剧之际，一次性大额入市的风险明显上升。相反，透过分段部署或定期定额投资，可有效降低入市时机错判的影响。对持有现金的投资者而言，可将资金分批投入；对已在市场中的投资者，则可善用波动，优化平均成本。

在作出重大调整前，不妨先问自己三个问题：

一是投资年期是否因事件而改变？若长线目标不变，短期波动的影响有限。

二是财务安全网是否充足？若流动性不足，应优先强化现金储备。

三是不安源于市场波动，还是原有配置过于进取？若属后者，今次或正是重新校准风险的契机。

以长线视野应对短期震荡

地缘政治冲突、政策变动及突发事件，从来都是市场的一部分。每一次震荡，在当下看似关键，但从长期回望，往往只是趋势中的一段插曲。投资成败的关键，不在于能否避开每一次下跌，而在于能否在反复波动中保持纪律，并持续参与市场。

在中东局势未明、能源与通胀风险仍存的环境下，保持警觉固然重要，但情绪化反应难以创造回报。透过审慎控制风险、扩阔资产配置，以及善用时间管理入市节奏，投资者更有机会在不确定中维持稳健步伐。

新闻可以瞬息万变，但投资视野必须拉长。唯有如此，今日的波动，才不致成为明日的遗憾。

彭永东 IPP Financial Advisers Limited 董事