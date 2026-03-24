积金易4.1减费逾21% 所有MPF成员受惠 刘麦嘉轩：较过去受托人行政费减一半

积金局公布，财政司司长已批准「积金易」平台征收的费用，从今年4月1日起，由目前强积金计划资产管理规模的0.37%下调至0.29%，减费幅度为21.6%，直接惠及所有强积金计划成员。

积金局及积金易公司主席刘麦嘉轩欢迎财政司司长批准积金易公司进一步调低「积金易」收费的建议，她指出自「积金易」投入运作处理强积金计划的行政工作后，基于「积金易」标准化、精简化和自动化的设计，以及积金易公司的非牟利营运原则，强积金的行政费已经由过去的平均58点子调低至「积金易」37点子的收费。今次再进一步下调至29点子后，会较受托人过去收取的强积金计划行政费减少一半。

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料不足10年内悭500亿元

她续说，「积金易」推出了22个月，数码使用情况比预期理想。随著强积金资产规模增长及规模效益显著，不仅符合推行「积金易」的初衷，更超越了原先预计的减费水平，令原先估计运作10年可节省300亿至400亿元行政开支，加快及增加至不足10年内可节省500亿元。

积金易公司续严控开支

刘麦嘉轩表示，积金易公司未来会加大力度推动数码使用率和继续严格控制开支，致力创造更大的减费空间回馈计划成员。她呼吁所有「积金易」用户以电子方式处理强积金，共同推动数码化及提升规模效益。而未注册「积金易」的计划成员亦应尽快注册，亲身体验电子化管理强积金。

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