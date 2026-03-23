投资是向前看 两只股值得看好｜曾渊沧

中东战争已经打了三个星期，完全没有结束的迹象，美国总统特朗普很想说他已经打赢了。是的，美国与以色列已经成功地将伊朗最高层的领导人杀死，也轰炸了逾7,000个目标，可以自称已经成功使到伊朗再也没有能力制造核子武器，可以光荣凯旋归来。可是，美国与以色列无法全面销毁伊朗的无人机与精良的导弹。

特朗普未打通霍尔木兹海峡

如今，伊朗的无人机与导弹天天攻击以色列全境，攻击整个中东地区的美军基地、美国大使馆，同时成功封锁霍尔木兹海峡。波斯湾内大量运油轮、货轮都无法离开，只有小量挂着中国旗的船可以通过。波斯湾内的石油运不出来，国际油价大幅上涨，也导致联储局决定不减息，甚至在议息会议中一度讨论是否应该加息。

现在，特朗普最关心的事是如何打通霍尔木兹海峡，他正在想办法组建一支由日本、英国、法国、德国组成的舰队到霍尔木兹海峡护航，但是，有用吗？伊朗不是以军舰来封锁霍尔木兹海峡，而是以无人机、导弹来攻击想冒险通过海峡的船只。无人机与导弹是从岸上飞来，护航的战舰一旦被伊朗的无人机与导弹打沉，有军人死亡，则英法德日等政府都得向自己的选民交代为甚么要派军舰去协助特朗普打这场战争。

特朗普若真想反封锁，唯一的方法是派地面部队登陆，占领霍尔木兹海峡附近伊朗的土地，但是，今日伊朗的无人机可以飞很远，导弹更不用说，美军要占领伊朗多大的面积才能阻止伊朗的无人机与导弹攻击霍尔木兹海峡的船只？现在美国连航空母舰都不敢太靠近伊朗，而是停泊在很远的地中海，看来是的确怕了伊朗的无人机与导弹。

中远海控受惠货运收费上涨

中远海控（1919）近日公布业绩，盈利倒退了，但不是问题，投资是向前看，不是向后看，向前看则看到中远海控正在发「战争财」，霍尔木兹海峡被封锁，大量的船滞留在波斯湾，全球的船只不够，货运收费上涨，对中远海控自然有利。过去几年中远海控派息非常好，去年盈利倒退，派息也少了，但股息率仍然高达6.7厘，仍然是高息股。

长和系售英国电网今年入帐

向前看的原则也应该适用于衡量长和系的投资价值。上星期整个集团公布业绩，长和（001）、长实（1113）、长江基建（1038）、电能（006）的核心盈利都有增长，但是幅度不大，有些人可能因此而看淡，但忘了不久前整个集团才刚刚成功地卖掉英国的电网，获利总额是336亿元，同时更因为套取现金1,108亿元。这个交易应该在今年完成入帐，换言之，向前看，应该看到今年整个集团额外丰厚的利润及现金回流。

此外，长和打算卖掉全世界所有的海港，这也是千亿以上的大买卖，其中有两个在巴拿马运河东西两边出了问题，如果能够割除这两个码头，仅仅出售其余的码头，相信获利也是很丰厚。

还有，较早之前，长和也表示正在研究把屈臣氏独立上市，这也是另一个向投资者显示集团真实实力的方法，让投资者明白长和与长实系内的丰厚的资产。

曾渊沧

