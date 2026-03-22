股市波动必然非缺憾 高手视回调为「大减价」 巴菲特一辈子重复一件事｜李声扬

近期股市动荡，但这根本是必然，只是不少投资者拒绝接受此现实。笔者很喜欢一句话：Volatility is the price of admission。买股票可以赚钱，并非阁下有多英明神武，而是因为你承受了更多的风险。

美股大回调年年存在

即使是人人认为只升不跌的美股都好，都有以下残酷数据：以全年来计，市场大约每隔4年就会给你一次负回报。即使是上升的年份，你几乎可以预期每一年都有超过10%的高位回调。熊市方面，则是每4年左右就来一次20%以上的大跌。

读者可以试试找一张美股每年回报的图片看看：每年回报常常是正的，甚至经常在双位数之下，但年内大回调却年年存在，平均下来大概14%左右。最惨的时候像2008年一度跌近50%，2020年疫情也闪崩超过30%——但这正是买货的最好时机。

没有风险就没有报酬

即使年内高位下跌，但股市往往最后仍能录得全年正回报，这不是意外，而是股市的本质，波动从来不是缺憾，而是你想拿长期报酬就必须付的入场费，没有风险就没有报酬这句话永远成立，因为市场反映的就是真实世界的混乱，经济周期起起落落、企业获利忽高忽低、地缘冲突、通胀失控、央行政策转弯、甚至人性贪婪与恐惧被放大，都会让价格剧烈震荡。

历史上从来没有哪段时间消失过波动，未来也不可能，2026年现在这波修正又让很多人心慌，但数字早就告诉我们，这只是又一次「正常」的调整而已，大部分人输就输在无法接受这一点，人性天生痛恨损失，帐面跌20%就开始失眠、卖出、逃进定存或乱追其他东西，结果往往错过最猛的反弹。

犹如人生一定有低潮

那些历史上最好的上涨日多半紧接在最差的下跌之后，卖掉的人永远追不回来，而真正能长期胜出的投资者不是预测到每次回调，而是早就把波动当成理所当然的事，他们把眼光拉到10年、20年、30年，看着复利把一次次红点磨平，采用定期定额在跌时买更多拉低成本，分散到全球股票、让整体震荡变小（但不可能消除），把生活费留在安全地方，让股票仓位永远是「不动用」的长期资金，甚至把回调当成大减价，别人恐惧时自己贪婪，巴菲特、彼得林治这些人一辈子都在重复同一件事：买优质资产然后耐心持有，不轻言放手。

因为历史数据已经反复证明，尽管年年有回调、每隔几年有熊市，美股的长期年化报酬还是稳定在10至12%左右，波动会来会走，但向上趋势一般不变，如果你现在帐户正在见红，别急著恐慌，股市波动是必然的，就像人生一定有低潮一样，接受它就拿到了通往财富的门票，逃避它就永远只能站在场边看别人跑。

Patreon作者 李声扬

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