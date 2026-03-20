美股散户另类策略 「无脑」照抄佩洛西买股 两年变百万富翁 「跟特权人士并肩作战」

一位散户投资者凭借一招「复制交易策略」（Copy Trading），在美股市场成功将3.8万美元（约29.6万港元）的本金，在短短两年内翻涨近30倍至超过110万美元（约858万港元）。她的致富秘诀并非高深复杂的策略，而是紧贴美国前众议院议长佩洛西及特朗普政府官员的投资布局。

受佩洛西交易吸引而跟风

据外媒《Business Insider》报道，本身是加密货币交易员的Ariel Itzhak坦言，这辈子做过最好的决定，就是复制佩洛西的投资交易。虽然佩洛西的股票交易实际上是由其丈夫Paul Pelosi代为操作，但佩洛西在散户投资者中，拥有迷因般（memes）的名气，被视为「国会山庄最成功股票操盘手」。

事实上，美国总统特朗普曾在发表国情咨文演说时提到，国会议员不能利用内幕消息交易牟利，此言论更意外获得部分民主党人的掌声、甚至站立鼓掌。特朗普更讽刺佩洛西，一度点名追问，「佩洛西站起来了吗？如果她来了的话」。

美媒分析称，从美国国会到行政机构，以至法院、联储局等机构官员参与内幕交易花样百出、但鲜受惩处，几乎已成为公开的秘密，即使民众普遍希望弥补立法漏洞，但大部分国会议员对此持反对态度。正是在这种监管灰色地带的存在，官员的公开持股报告，反而成为散户眼中的「财富密码」。

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数年前，当佩洛西披露一笔英伟达（NVDA）的期权交易后，Itzhak深受吸引，决定入市跟风。Itzhak表示，佩洛西从未失手，「我当时想，复制她的投资应该会是一个有趣的实验，最坏情况顶多损失几千美元。」

她最初投入3.8万美元跟随佩洛西交易，结果在短短3个月内，这笔资金价值就翻3倍。其后她更在网上讨论区Reddit分享心得，表示发现佩洛西使用深价内期权（Deep In-The-Money Options）是为了加杠杆，风险不算疯狂，但报酬亦不会太夸张。于是佩洛西买甚么便跟买甚么，其后更累计加码投入了约40万美元。

在两年期间，透过模仿佩洛西以及特朗普政府官员的投资，她的投资组合增长了将近150％，报道亦已透过审核其券商户口截图，证实其逾110万美元的战绩。

随著投资经验累积，Itzhak开始调整配置权重，逐步降低佩洛西组合的比重，将目光转向白宫决策圈。但她并未完全放弃追踪佩洛西。她注意到，佩洛西上月披露的最新交易中，多数为科技股减码，唯一例外是斥资约100万美元买入资产管理公司联博控股（AllianceBernstein， AB）

转战白宫 特朗普矿业股爆升

与此同时，她敏锐捕捉到华尔街与国会山庄交汇的新趋势。随着特朗普致力强化国内供应链，多只原本冷门的矿业与战略金属股，如MP Materials、Lithium Americas、Critical Metals迎来爆发性增长。

Itzhak发现，白宫官员早已买入这些公司的巨额股份。她表示，追踪特朗普政府的投资动向同样是一项成功的策略。她更透露，目前这份追踪白宫布局的投资组合，绩效甚至已超越原本复制佩洛西的组合。

多个网站可追踪国会或投资者交易

这段经历启发Itzhak开发自己的应用程式「Insiderwave」，让散户能轻易追踪及跟随知名投资者的交易。除此之外，亦有大量功能相似的网站，像是Quiver Quantitative、Unusual Whales、Insider Finance等工具，均可追踪到美国国会议员及其配偶的投资交易。

值得注意的是，更有一些复制交易平台，能够自动复制交易者买卖操作。当用户选择交易者后，系统会即时同步交易者的每笔买卖至用户帐户，无需手动干预。

据2012年的《股票交易透明法案》显示，该法案强制要求美国国会议员及其配偶公开所有超过1000美元的证券交易。但只要求交易后45天内提交定期交易报告至众议院文书处，公开PDF档案。因此，若追踪议员的投资交易存在延迟风险。

复制交易平台dub的创办人兼行政总裁Steven Wang亦认同这股趋势，他表示，从长远来看，「挑选聪明的投资者代你操盘」才是散户应有的投资方式。有七至九成的散户亏损是有原因的，与其单打独斗，不如与那些拥有实绩及特权人士的人并肩作战，获利机率将显著提升。

数据显示，过去十年中，佩洛西投资回报同样惊人，估计累计回报率为838%，是同期标普500指数256%的三倍。另外，佩洛西去年的投资组合收益为20.1%，同样超过标普500指数的回报。