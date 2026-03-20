油价大上大落 曾见119美元 用家难顶 专家教路一招对冲高油价

近期中东局势持续紧张，布兰特期油周四曾高见每桶119美元，惟其后据报美国财长贝森特指，已允许伊朗石油继续从海湾地区流出，或解除对海上伊朗石油的制裁，油价应声回落至110美元水平。独立外汇分析师卢楚仁向《星岛头条》表示，参考俄乌战争往绩，若战事持续现时规模，相信国际油价会反复向下，今年中可能会跌至60美元水平。

参考俄乌战争 油价反复向下

卢楚仁分析指，若战事维持现时局面，即双方仍处于「你一拳我一脚」的状态，油价可能会不时反复，参考2022年2月俄乌战争爆发时的情况，当时油价曾急升至130美元其后大幅下跌，后再因普京声言动用核武曾反弹至120美元左右，但最终仍然回落。

他续说，现在市场正炒作战事即将结束，地面部队可能出击，在此预期下油价将反复下行，即使油价偶尔或因激烈言论或战争消息而反弹，但在消化相关消息后，回落至弱势的机会较大。

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卢楚仁直言，现在市场正炒作战事即将结束，油价将反复下行。

IEA释放战略储备成庞大沽压

除了战事因素外，他特别指出国际能源署(IEA)释放4亿桶原油的决定，对油价构成重大压力，因今次与俄乌战争不同，不只美国一个国家释放油储，而是环球30多个国家一起释放，而4亿桶的数目相当于超过40万手期油，亦即40手的沽盘规模，坦言即使是油价好友也不够胆继续看好，「所以就算好友都会变淡友，连好友的好仓都会散水。」

年中或跌至60美元 沽盘宜平仓

虽然看淡油价后市，但他提醒投资者要留意55美元这个关键水平。他指出，无论是拜登还是特朗普年代，两位美国总统都曾在55美元水平宣布增持石油作战略储备。因此当纽约期油回落至60美元左右时，进行沽盘的话便要开始「鸣金收兵」，甚至要考虑平仓获利。他相信，若油价跌至55美元水平，美国、日本等多个国家很可能马上宣布买入原油，补充其战略储备，届时油价可能出现大反弹，甚至反弹至70美元也不奇。

油价「加快减慢」已成常态

另一边厢，美国伊朗战争导致的油价急升，令香港车用油价同步上涨。高级无铅汽油零售价日前曾升至每公升32.89元，即使在折扣后，价格仍介乎于23至31元之间，远高于邻近地区，令不少车主叫苦连天。

家住新界的卢楚仁亦是一位驾驶者，每日驾车到市区返工。他坦言，油价「加得快减得慢」已是几十年来的常态，「我们作为驾驶人士，基本上都是没有事可以做，只能愤怒。」他不讳言，国际油价即使回落，油站也未必会相应减价，因油站会有不同理由拒绝下调油价，「（他们会说）人工又贵了，租地的经营油站的地租又贵了，所以不能减，有很多理由、很多借口。」

美国伊朗战争导致香港车用油价同步上涨。

非杠杆原油ETF对冲油价上升

若油价持续上升，汽油车车主想藉投资对冲油价升势，他建议考虑买入非杠杆的原油ETF。不过，若在油价已上升时买入，便要承受一旦回落的风险。翻查港股市场的原油ETF，原油（3097）及F三星原油期（3175）自2月28日开战以来，分别升49%及46.2%；同期布兰特期油升幅约60%。

至于原油期货，由于一般驾驶者现在额外的入油支出可能只是多了千多二千元，并非很大银码，因此期货未必适合。而中海油(883)等石油相关股，他认为只适合短炒，不宜长期持有。他解释，油股短期内升幅可能会高过油价，但当油价调头回落，它们的跌幅也往往较多。若投资者对油价后市有信心并决心长揸，买ETF是较佳选择。

要对付「油魔」，他坦言最有效的方法是尽快换电动车，「自己也换了电车，我就没有了这个烦恼，也没有了这个苦恼。」

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