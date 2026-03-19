汇丰维持最优惠利率5厘不变 金管局吁管理利率风险

美国联储局于本港时间周四凌晨2时公布议息结果，宣布维持利率于3.5至3.75厘不变，符合市场预期。汇丰银行今日（19日）中午宣布，维持最优惠利率不变，在目前5厘水平。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

金管局：美息走向存不确定性

金管局今早回应议息结果时表示，联储局维持息率不变的决定符合市场预期。会后发表的点阵图（dot plot）显示，联储局有可能于2026年内再减息25基点，但市场普遍认为，美国未来货币政策走向存在较大不确定性，而近期中东地区局势紧张对油价以至美国通胀走向带来更大变数。

香港方面，货币及金融市场保持有序运作。港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。

美国未来息率走向存在不确定性，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

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经络按揭曹德明：节省利息可选定息按揭

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，港美息虽未回落，但目前新造按揭息率仍处于合理及可负担的水平，而现时有3间大型银行推出首三年2.73厘定息按揭计划，息率较一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，变相提早帮助客户减息。

另外，现时楼价逐步回稳，交投亦显著增加，市民置业及投资信心亦有所提升，预计今年楼市将继续「价量齐升」。近期部分银行对按揭业务取态已转为积极，并积极争取全年的按揭业务，包括推出不同种类的优惠及上调按揭回赠，以吸引优质客户，预料今年按揭市场将随楼市平稳向上。

另一方面，今日一个月银行同业拆息（HIBOR）报2.05厘，连跌2个工作日，曹德明表示，地缘政治问题对通胀的影响仍有待观察，预计美联储于下半年才开始年内首次减息，加上现时本港银行体系总结余仍维持约538亿港元，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR上半年大致徘徊于2厘至3厘区间，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。

曹德明指，现时一般新造H按计划为H+1.3%，除非再有资金流入本港银行体系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。他建议有意置业人士如想即时节省更多利息，不妨考虑3间大型银行推出的首三年2.73厘定息按揭计划。

