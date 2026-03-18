4新股混战 光通讯概念股突围 一只较A股折让逾50% 专家吁勿乱抽ETF

市传中国当局正在限制在海外注册成立的中国公司在香港进行IPO，但目前新股市场仍然持续热闹，目前有4只新股同步招股，其中飞速创新（3355）及国民技术（2701）将于今早（18日）截止招股，而泽景股份（2632）及凯乐士科技（2729）则于周四（19日）才截止认购。与此同时，易方达生物医药ETF（3186）亦将于周四截止认购。方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》采访时直言，四只新股之中，飞速创新信心最大，其次为国民技术，至于泽景股份则是当中最不吸引的一只。

飞速创新：业务题材性相对突出

飞速创新为全球第二大线上DTC网络解决方案提供商，市场份额占6.9%，其网络解决方案使全球企业能够实现高效的数字化转型，通过该公司的线上销售平台FS.com，可提供可扩展、具成本效益及一站式网络解决方案。该股招股价为35.2至41.6元，拟发行4,000万股H股，一成在港公开发售，每手100股，入场费4,201.96元，集资最多16.64亿元。

基石投资者分别为Hao Fund、Great Holding、WT Asset、Caitong SEIII、上海聚鸣、前瞻资本、SCGC资本、Aether、广发基金管理、深圳凯丰管理、Wider Huge等，11名基石投资者合计认购约9022万美元。截至昨晚，飞速创新获1210.18亿元孖展认购，以公开发售认购额1.66亿计，超购约726.2倍。

莫灏楠表示，飞速创新主打光通讯业务，题材性相对突出。他建议，若投资者有意以孖展方式认购新股，飞速创新是当中信心最大的一只，建议可动用孖展认购。

国民技术：成熟制程晶片非短缺

国民技术为平台型集成电路（IC）设计公司，致力于为各类智能终端提供控制芯片与系统解决方案，在芯片产品业务下，该公司构建在消费电子、工业控制和数字能源、智慧家居、汽车电子与医疗电子多个关键领域广泛应用的多元化产品组合，同时亦经营锂电池负极材料业务。

国民技术招股价最高为10.8元，拟发行9,500万股H股，一成在港公开发售，集团最多10.26亿港元，每手200股，入场费2,181.78元。国民技术基石投资者分别为国华人寿、Harvest Oriental II、戴婉琴、安江波、欣旺达财资，一共认购1.4亿元。

值得留意的是，国民技术A股（300077）周二收报22.51元人民币，折合约25.35元，即H股最高发售价10.80元较A股折让逾52%。截至昨晚，国民技术获39.72亿元孖展认购，以公开发售集资额1.03亿元计，超购约37.7倍。

莫灏楠指出，国民技术虽是晶片概念，但其涉及的属于偏成熟制程产品，单价不高，亦非市场短缺品类，惟整体而言仍具一定吸引力，亦可考虑以孖展认购。

凯乐士科技：仅投机角度尚可

凯乐士科技为综合智能场内物流机器人提供商，提供以三个核心产品线为主的种类丰富的机器人产品，包括多向穿梭车机器人（MSR）、自主移动机器人（AMR）及输送分拣机器人（CSR）。按2024年收入计，该公司在中国前五大综合智能场内物流机器人公司中名列第五，市场份额达1.6%。

该股拟发行3,679.8万股H股，一成香港公开发售，招股价16.4元至20.4元，集资最多7.5亿元。以每手200股计，入场费为4,121.15元。是次凯乐士并未引入基石投资者。截至昨晚，凯乐士科技获8.03亿元孖展认购，以公开发售集资额7,507万元计，超购约9.7倍。

尽管凯乐士科技主攻物流机器人领域，是市场当前热门题材。但莫灏楠认为，机器人概念股在港股越来越多，质素却越来越参差，不少企业的实际技术未必跟得上，部分公司趁题材热门来港集资。他强调，若以投机角度认购尚可，但若从投资角度出发，始终应选择龙头企业。

泽景股份：欠缺题材 最不吸引

泽景股份专注于HUD解决方案，其主要方案包括挡风玻璃HUD解决方案CyberLens及增强现实HUD解决方案CyberVision。该股拟发行1,622.65万股H股，一成香港公开发售，招股价42元至48元，集资最多7.8亿元。每手50股，入场费为2,424.2元。

基石投资者分别为盈科一号、香港高精尖，一共认购1.1亿港元，其中，盈科一号认购5,500万元，香港高精尖认购5,495万元。截至昨晚，泽景股份获1.83亿元孖展认购，以公开发售集资额7789万元计，超购约1.35倍。

四只新股之中，泽景股份被莫灏楠点名为「最不吸引」，认为其业务欠缺明显题材性，投机吸引力最低，建议投资者不必认购。

ETF本质不同新股 「认购多少获多少」

针对上市后的操作策略，莫灏楠提醒投资者，新股市场投机味道浓厚，不宜过分钻研基本面。他建议以发行价跌10%作为止蚀参考，同时要特别留意股份上市半年或一年后的解禁期，届时大股东或早期投资者或有沽售压力，导致股价受影响。

至于同期招股的易方达生物医药ETF，莫灏楠则建议投资者无需特意认购。他解释，ETF本质上跟踪指数或底层资产，认购多少便会获配多少份额，并非如一般新股般存在超购及抽签机制。他直言，上市当日想买入的话，直接买入即可。