从小猕猴Panchi学职场法则 寻找自己「布妈妈」 理解群体潜规则｜吴慧琪

新人Joseph入职一家广告设计公司首一个月，他满怀热情地提出三个设计方案，却全被主管以「不符风格」驳回。在会议上没人帮他说话，还不断有人批评他的作品。午餐他永远是一个人吃，他开始怀疑自己根本不适合这里，每天都思考自己是否应该另找工作。

最近，社交媒体上一只叫Panchi的日本小猕猴因被母猴遗弃，终日抱著一只红毛猩猩玩偶寻求慰藉而爆红。当牠尝试回归猴群时，屡遭排挤殴打的画面，让无数网友心碎。这只小猴子的经历，反映了现代职场最真实的处境，也是Joseph最终能融入新职场的生存法则。

法则一：寻找你的「布妈妈」

著名的「恒河猴实验」发现，幼猴面对恐惧时，会毫不犹豫地奔向提供柔软触感的「绒布妈妈」，而不是提供奶水的「铁丝妈妈」。当代神经科学研究也指出，安全的情感连结能降低体内的皮质醇（压力荷尔蒙），让人更理性地面对挑战。

在冷酷的职场丛林里，你必须找到自己的「布妈妈」。它可以是你的专业技能，可以是几位值得信赖的同事盟友，甚至可以只是一个让你下班后能满血复活的爱好。正如Panchi的玩偶帮牠度过了被孤立的艰难时期。

Joseph虽然上班时感到孤独，但他经常下班后跟一班朋友聚会，一同分享生活点滴。假日还会跟波友一起玩匹克球。这些社交活动就是Joseph的「布妈妈」。只要想到晚上有人听他说话、周末有球局等著他，那份重量好像就轻了一些。

法则二：读懂「社会性梳毛」

Panchi最终能被接纳的转折点是有成年猴子愿意为牠「理毛」。这行为是维系社会连结的关键。因为在过程中会释放内啡肽，让双方感到愉悦和信任，从而建立同盟关系。

根据社会交换理论（Social Exchange Theory），人际关系的本质是权衡付出与回报的过程。当你持续提供价值（无论是资讯、情感支持还是工作协助），你的「社交帐户」就会有存款，日后需要帮助时，别人才愿意「兑现」。

一天，Joseph鼓起了勇气，主动走向高级设计师Mike请教，并提出自己一直有留意他的作品，希望可以向他学习。午餐时，Joseph主动邀请同事一起试试新餐厅。一星期后，Mike经过Joseph办公桌，告诉他这客户喜欢用大胆的设计风格。这是Joseph首次听到同事的温馨提示，感到自己是团队的一份子。

法则三：正视「霸凌」的本质

当Panchi被其他猴子拖行、殴打时，网友们心疼地大喊「霸凌」。但专家指出，这其实是猕猴社会中严谨的阶级互动，是群体在对新成员进行必要的「社会化教育」。即使是有母亲庇护的低阶个体，也难逃这种压制。

初入新公司或新环境，你可能也会感受到这种「排挤」或「打压」。这未必是针对个人的恶意，更多是既有团队在对你进行「组织社会化」的考验。与其自怨自艾，不如像Panchi一样，展现韧性，客观理解群体的「潜规则」。

两星期后，再有新同事入职，Joseph渐发现，每位新人都在开会时被资深设计师批评一番，而自己亦应邀给了点意见。原来这都是公司的文化，让新人从批评中学习。Joseph不再认为自己不济，反而积极改进自己，寻求突破。

法则四：跨越你的舒适区

Panchi曾经因为抱著玩偶，无法正常与同类互动，有一刻，玩偶成了牠与世界之间的屏障。根据领导力专家赫尔米娜·伊瓦拉（Herminia Ibarra）提出的「能力陷阱」，我们往往过度依赖自己最擅长的事，最终被这种能力束缚，无法适应新角色、新环境的要求。

你的专业能力、过去的成功经验，甚至是你引以为傲的「舒适区」，在关键时刻都可能成为阻碍你融入新环境。要突破自己，就要放下那个让你感到安全的「旧包袱」，用开放的态度去拥抱新的规则。

Joseph接到一个难题，帮一家老字号印刷厂设计DM。Joseph本想拒绝，但他想起自己这两个月一直被说「不符风格」，决定接下来试试。经过多次修改，最后交出来的设计，完全颠覆了公司以往的风格，却让客户十分满意。

法则五：情绪价值的变现

Panchi的故事感动了全网，精明的IKEA日本社长亲自带著33只玩偶到动物园「送暖」。此举不仅赢得了口碑，更让这款玩偶在全球卖到断货，身价暴涨8倍。IKEA 的行为，是将Panchi引发的集体情感，巧妙地锚定在自己的品牌上（温馨、关怀、家），完成了教科书级的情感行销，将社会情绪价值成功转化为品牌商业价值。

当你能够管理并表达出真挚的情感，让你的同事、合作伙伴、客户因为认同你这个人，而愿意与你合作时，你就成功建立了强大的个人品牌。当你成为了一个「有温度」的个体，机会自然会找上门来。

客户在会议上当著主管的面说：「Joseph是唯一愿意听我们讲话的设计师…」那句话在公司群组传开了。后来，有同事开始主动找他讨论设计，甚至有其他资深设计师私下问他：「有没有兴趣过来我team？」

结论：最新的消息是，Panchi已经逐渐被猴群接纳，甚至有年长的猴子为牠理毛。牠已完全融入猴子的社会了。而Joseph成功融入公司，他的经历是一种成长和体会。Panchi故事治愈了我们，也教会了我们运用智慧理解社会规则，在职场好好生存。

吴慧琪

基督教家庭服务中心「盈力雇员服务顾问」主管

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