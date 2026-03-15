美股动荡暴露私人信贷风险 基金爆大规模赎回 「影子违约」成深层隐忧｜李声扬

私人信贷（Private Credit）作为传统银行贷款的替代品，本是投资者追捧的热门领域，惟近期美国股市的动荡却暴露其潜藏风险。私人信贷主要由私募基金及资产管理机构提供，直接向企业发放非公开债务融资，毋须经历公开市场的严格披露及监管。这种模式曾因高回报而风靡一时，市场规模已膨胀至近2万亿美元。然而过去半年，美国股市对私人信贷的担忧急剧升温，多家大型基金母公司股价大幅下滑，引发业界对潜在危机的广泛讨论。

本应受益利率环境改善

回顾私人信贷的兴起，其根源可溯及2008年金融危机后，银行因监管收紧而退缩高风险贷款，私人信贷基金乘势填补空缺。最近半年，市场本应受益于利率环境改善，联储局自2025年9月起减息，融资条件松动，本有利并购及再融资活动。

惟近期美国股市却传出警号，投资者对私人信贷的信心明显动摇。多家大型贷款机构股价受挫，热门基金出现大规模赎回压力，部分基金更需限制赎回以应对流动性危机。这些事件直接冲击股市，相关巨头股价下滑明显，部分更急跌20%。

信贷质量恶化引发恐慌

近期的担忧源于多重因素。首先，信贷质量恶化引发恐慌。私人信贷基金股价相对资产价值下滑，过去一年折扣率增加，反映投资者质疑贷款组合的可靠性。特别在软件行业，公开市场债务价格暴跌，但私人信贷贷款人倾向持有至到期，下调较迟缓，导致估值与市场脱节。私人信贷市场易受经济冲击，2026年全球不确定性加剧，包括贸易战、AI泡沫及地缘政治紧张，投资者对股市下跌高度警觉。

其次，赎回压力及流动性危机浮现。多家基金录得巨额赎回申请，超出正常限额，部分机构被迫限制提款或动用自有资金应对。这些行动放大股市恐慌，导致相关股票连日下挫。

更深层的隐忧在于「影子违约」比率上升及坏账风险。私人信贷市场的「影子违约」比率从2.5%升至6.4%，即借款企业中途需接受额外贷款条件，反映财务压力增大。同时，那些贷款的利息覆盖率恶化，代表债仔还款能力下跌。有人认为，危机源于承销标准松懈，包括乐观预测、技术疏忽甚至欺诈。私人市场巨头警告，信贷裂痕扩大，违约率或进一步攀升，投资者可能面临18至24个月痛楚。

市场崩溃或有涟锁效应

美国股市的波动亦可能反映系统性风险。私人信贷忧虑升温，市场主题转向防守，投资者需关注信贷质量及在软件股行业的敞口。大银行亦涉足私人信贷，与基金合作，若市场崩溃或会有涟锁效应。私人信贷裂痕加深，银行及资产管理股暴跌之外，私募基金亦受累，因为公司难以沽售资产，需借贵债维持回报。

尽管隐忧重重，私人信贷并非一无是处。市场进入汰弱留强阶段。有分析指出，零售产品将继续扩张，有利更多长期资本流入。惟2026年将考验背后公司的适应力，地理多元化及创新策略至关重要。

Patreon作者 李声扬

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