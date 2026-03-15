把握3月底扣税死线 退休收租食长粮亦可悭税 林本利：每年保留6万TVC即可

上月底公布的《财政预算案》在税务上「加糖」，包括宽减2025/26年度100%薪俸税、个人入息课税及利得税，上限3000元，较上年度倍增；不过《预算案》同时提出的增加多项免税额，则要下一年度（2026/27）才生效。扣税从来没有人嫌多，想在今个课税年度（2025/26）获得更多税务优惠，林本利提醒在3月31日前参与「扣税三宝」，即使退休人士，只要有租金收入或退休长俸，亦可透过这些产品悭税。

「扣税三宝」是指强积金可扣税自愿性供款（TVC）、合资格延期年金保单（QDAP）及自愿医保（VHIS）。TVC与延期年金共享每年6万元的扣税上限，而自愿医保则为每人每年8,000元。

高端医保应付癌症等大开支

对于自愿医保，林本利建议购买高端医疗保险，应付癌症等重大疾病的支出；纳税人亦可为合资格亲属支付的保费进行扣税。至于TVC及延期年金，林本利指，延期年金提供保证回报，不用等到65岁便可取回年金，弹性较大，但至少要供款5年。TVC虽然一般需等到65岁才可提取，亦没有保证回报或保证回本，但适合收入不稳定、接近退休，甚至是已退休的人士。

他续说，退休人士可能有物业租金，或是退休长俸等收入，仍有需要交税，因此他建议退休人士先从事简单的工作，以获取收入并开立强积金及TVC户口，然后每年保留小额结余（如6万元）。林本利亦在退休后开设TVC户口，并建议学生投资在核心累积基金。他计过，若6年来也投资在这个基金，截至2月底连同扣税优惠共获得约15%回报。

担心风险可拣保守或货币基金

核心累积基金是俗称「懒人基金」的「预设投资策略」的其中一个基金，即使不选择「预设投资策略」亦可投资。该基金约60%投资于风险较高的资产，主要为环球股票，其余40%投资在风险较低的资产，主要为环球债券。据积金局公布，核心累积基金自2017年4月推出至2025年底，平均年率化净回报为6.9%。

林本利续说，若担心投资风险，亦可选择保守基金或货币基金，即使投资零回报，对于收入高、已触及17%税阶的人士，一笔过供款6万元TVC可悭税10,200元，故单计税务优惠，首年回报已是17%。他补充，纳税人亦可趁股市向下调整时才供款入市。

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除了「扣税三宝」，林本利亦分享其他悭税贴士。首先，他提醒有租金收入的业主，记谨以「个人入息课税」报税，以便享有免税额。

自雇者开公司扣减经营支出

其次是有越来越多人投身自雇或自由职业者（Freelancer），他建议这类人士可考虑成立公司，扣减合理的经营支出。无限公司只需商业登记，200万元以下利润税率为7.5%；有限公司200万元以下利润的税率则为8.25%。

他又指，开立有限公司的话(要考虑费用)，可将部分收入或利润拨作董事酬金(缴交薪俸税)，配偶亦可成为董事，收取酬金，便可因出任董事而享有免税额，首10万元应课税收入可按较低税率（2%及6%）缴税，并获得退税。

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