美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿

避险情绪持续升温，美元指数周五突破100关口，是自去年11月以来首次，并连升4日，最高升至100.54。离岸人民币曾报6.8783兑1美元；日圆兑美元跌至2024年7月以来最低水平，1美元兑日圆曾逼近160关口报159.75水平，每百日圆兑港元低至4.8918。分析预料，美元指数短期有望持续强见100以上，日圆则仍将在156至160徘徊，料日央行在160水位出手干预的机会大。

找换店日圆兑换额7.5亿

因油价升高、加剧通胀担忧，日圆进一步受压。日本财务大臣片山皋月（Satsuki Katayama）表示，日本已准备好采取一切必要措施，来应对影响民众生活的日圆汇率波动，并补充正与美国政府就外汇问题保持密切联系。日圆疲软亦带动找换店生意，小女孩找换店负责人透露，昨日日圆兑换额7.5亿，较前日微升5%。

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上商财资业务处研究部主管林俊泓指，短期美汇指数有望持续强见100以上，日圆兑美元方面，估计短期于156至160徘徊，因受油价、财赤及难实现加息的利淡因素影响，但日央行于160水位出手干预的机会大。他认为人民币强势基调不变，不过在美元呈强下，短期或下试6.95兑1美元，惟年底仍可望升上6.8。

若人民币由现时约6.9，下试6.95，升值幅度约0.7%，推算每百港元届时或兑87.6元人民币。

市场料联储局难提早减息

油价冲击使得多间大行预测联储局无法更早采取减息行动，芝加哥商品交易所的FedWatch工具预测显示，市场认为联储局在3月维持利率不变的概率为98.1%，仅到12月才有40.3%预测联储局将减息0.25厘，稍为高于当月维持利率不变的概率(39.1%)。美国总统特朗普昨日再次施压，要求联储局主席鲍威尔立即减息，并于社交媒体上发文称，「联储局主席『太迟』，鲍威尔今天在哪里？他应该马上减息，而不是等到下次会议！」

林俊泓：通胀升 加息空间增

林俊泓表示，美元转强因中东战事似乎难在短期停火，油价高企或推高通胀。美债息急升，是由于多国央行已在估计本国可能加息，尽管美国仍有机会减息，但加息的空间已相应有所增大。

他说，两年期美债息达到3.7%，其实正显示市场料美国或会加息，只是尚未反映在利率期货之上。

美国1月核心PCE物价指数按年增长至3.1%，为2024年3月以来最高水平，符合市场预期，前值为增长3.0%；按月增长为0.4%，符合预期及与前值相同。