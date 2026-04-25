日圆汇率｜日央行料按兵不动 日圆低见4.9算 一文睇清银行找换店最新汇价
发布时间：06:00 2026-04-25 HKT
日圆持续弱势，美元兑日圆周五（24日）早段曾见159.84，再次逼近160的重要关口，每百日圆兑港元曾低见4.9013。日本央行将于下周举行货币政策会议，市场普遍预期央行将维持利率不变，但或释放最快于6月加息的信号。
如6月未能加息 日圆或面临下行风险
综合媒体报道，日本央行在下周会议上很大机会将短期政策利率稳定在0.75%。索尼金融集团执行经济学家Tetsuya Inoue表示，预期日央行今次将按兵不动，但会传递鹰派讯息，着眼于6月或7月加息。调查显示，近三分之二的经济学家预计日央行将在6月底前将基准利率上调至1.0%。
贝莱德（BlackRock）投资组合经理Rie Shigekawa坦言，若日央行未能为6月加息做好市场预期管理，日圆将面临下行风险。
央行或成日圆持续贬值诱因
前日本央行货币政策委员会委员白井早由里亦警告，若市场认为央行利率调整上落后于收益率曲线且不愿加息，将成为日圆进一步贬值的诱因，而「极度便宜的日圆」正严重削弱日本家庭的购买力。
隔夜掉期市场显示，市场认为日央行在4月加息的机率仅约5%，远低于3月的73%，这意味若行长植田和男下周未能明确暗示短期内将会加息，日圆或面临进一步沽压。
由于市场益发预期日央行将在下周的政策会议上暂不加息，日本国债于周一（21日）上涨。日本10年期国债殖利率下跌2个基点至2.375%。2年期国债殖利率下跌1个基点，至1.345%。据悉，即便日央行暂不加息，鉴于通胀压力加剧，可能暗示最早于6月提高借贷成本。
日圆逼近160 财相警告随时干预
受日圆疲弱影响，汇率正逼近每美元兑160日圆的关键水平。日本财务大臣片山皋月强调，观察到汇市出现投机活动，明显受石油价格波动影响。她指出，日本与美国正保持「全天候24小时的密切联系」，并已准备好采取任何果断行动。
每百日圆兑港元汇率｜热门找换店
1.小女孩
日圆卖出价：4.90
|地址
|上环德辅道中156号
|营业时间
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公众假期休息
|电话
|2915 4812
|6715 9995
2.有利兑汇
日圆卖出价：4.894
|地址
|香港上环干诺道西3号亿利商业大厦地下C1及C2舖
|营业时间
|星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息
|电话
|65823709 / 65823179 / 51322901
|65823709
3.环球 (上环)
日圆卖出价：4.895
|地址
|香港上环德辅道中272-284号兴业商业中心地下F2号舖
|营业时间
|星期一至星期日09:00至19:00 / 公众假期照常营业
4.汇通 (上环)
日圆卖出价：4.935
|地址
|香港上环永乐街1一3号世瑛大厦地下A1及B号舖
|营业时间
|星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息
|电话
|22950333
|59339980
5. 2XCHANGE (尖沙咀)
日圆卖出价：4.915
|地址
|九龙尖沙咀弥敦道63号iSquare港铁MTR楼层3B舖
|营业时间
|星期一至六及公众假期10:00至20:00 / 周日休息
|电话
|22677728
6. 世一 (旺角)
日圆卖出价：4.922
|地址
|九龙旺角弥敦道577-577A号高氏大楼地下7&8号舖
|营业时间
|星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公众假期照常营业
7.汇点通
日圆卖出价：4.908
|地址
|九龙油麻地碧街33-39A号永华大厦地下39E号舖
|营业时间
|星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公众假期照常营业
|98716398
8.多福
日圆卖出价：4.93
【观塘店】
|地址
|观塘巧明街106号冠力工业大厦地下2号舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|23279731
|94359212
【荔枝角店】
|地址
|九龙荔枝角青山道676号W668地下6号舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|39968703
|91729611
【九龙湾店】
|地址
|九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下1A舖
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息
|电话
|25220220
|94391191
【元朗店】
|地址
|元朗教育路18一24号 元朗商业中心3号舖
|营业时间
|10:00至19:00
|电话
|21528002
|56484842
9.牛记
日圆卖出价：4.936
|地址
|上环急庇利街1号长达大厦地下
|营业时间
|星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公众假期除外
|电话
|2544 1851
|2542 8701
10.永恒
日圆卖出价：4.93
|地址
|九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦5楼8室
|营业时间
|星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|2376 0698
11.坚成
日圆卖出价：4.92
|地址
|九龙尖沙咀36-44弥敦道重庆大厦87号铺地下
|营业时间
|星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
12.飞鸟
日圆卖出价：4.945
|地址
|油麻地现时点商一楼106铺
|营业时间
|星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公众假期休息
|6994 3386
13.发达鸟
日圆卖出价：4.945
|地址
|九龙深水埗褔华街177号地舖（麦当劳旁）
|营业时间
|星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公众假期休息
|电话
|6990 6196（WhatsApp预约）
汇率查询：TTRate.com
每百日圆兑港元汇率｜银行电汇
|每百日圆兑港元汇率银行比较
|银行
|每100日圆兑换港元（电汇卖出价）
|南洋商业银行
|4.937
|华侨银行
|4.95
|交通银行（香港）
|4.932
|工商银行（亚洲）
|4.953
|创兴银行
|4.928
|招商永隆银行
|4.94
|建设银行（亚洲）
|4.94
|中信银行（国际）
|4.946
|上海商业银行
|4.947
|东亚银行
|4.95
|中国银行（香港）
|4.962
|恒生银行
|4.952
|大新银行
|4.951
|星展银行
|4.954
|（截至2026年4月25日上午6时）
1.香港找换店兑换
市面上有众多兑换日圆的方式，其中以本地持牌找换店是最受欢迎的选择之一，营业时间普遍较长，方便上班族，且大多不收取手续费。不少找换店更提供预约服务，可提前锁定心仪汇率，亦毋须现场排队。
2.使用外币户口电汇
第二种方法是银行的外币户口，透过网上银行以更优惠的「电汇价」先行兑换，再预约到分行提款，或直接到遍布各区的外币提款机提取日圆现钞。
3.网上银行服务兑换
只要利用网上银行服务，就可以安坐家中利用电汇价预先兑换外币到自己的外币户口，然后再在网上或致电向银行预订想提取的外币现钞数量，再到银行提取。香港几间主要银行都在多区设有外币提款机，如果拥有外币户口，可预先透过网上银行或手机银行，以电汇价兑换所需外币，然后到外币提款机提取。
4.便利店ATM兑换
若想抵达日本再作安排，可选择直接在当地ATM提款。只需预先为在香港提款卡开通海外提款功能，设定好提款日期与上限，便可在日本机场，甚至7-11、Lawson等便利店内的ATM机提取日圆。
5.信用卡海外签帐
可直接使用信用卡作海外签账，其汇率通常贴近市场即时价格，部分卡种更能赚取可观的现金回赠或飞行里数，惟要注意的是，不同银行会收取海外交易手续费，最高或为消费金额的3%，使用前宜先了解清楚。
信用卡签帐汇率（未包括手续费）
|信用卡机构
|每100日圆兑换港元
|银联
|4.93311（截至2026年4月25日）
|JCB
|4.92（截至2026年4月25日）
|Visa
|4.9167（截至2026年4月24日）
|MasterCard
|4.9179（截至2026年4月25日）