日圆汇率｜日圆兑港元见4.85水平 港人趁低捞Yen 即睇10大找换店及银行汇价

【日圆/日圆汇价/唱Yen/找换店】美国联储局维持利率不变，日圆兑美元汇率昨日跌破161大关，最低见161.92，逼近161.95的40年新低，今早则稍见回升，报161.59水平，每百日圆兑港元见4.85水平。除了日本财务省昨日再度释出可能干预汇市讯号外，市场亦传出日本财务大臣片山皋月与美国财长贝森特举行线上会议，外汇交易员正高度警戒日本当局可能进场干预汇市。

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本港找换店表示，昨日「唱Yen」人数众多，而且部分客人兑换金额达到200至300万日圆（约9.7万至14.5万港元）水平。

此外，日圆低位徘徊加上暑假将至，本港找换店表示，昨日「唱Yen」人数众多，而且部分客人兑换金额达到200至300万日圆（约9.7万至14.5万港元）水平。有分析预测，触发干预的关键价位约在164.50附近，但干预或仅能推动日圆小幅上涨，日圆汇价或未见底。

随着暑期临近，港人热衷前往日本旅行。小女孩找换店负责人表示，昨日兑换日圆金额达13亿日圆（接近6,300万港元），较一周前升8成，客户单笔兑换金额亦甚大。

1.小女孩

日圆卖出价：4.8640

地址 上环德辅道中156号 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 /公众假期休息 电话 2915 4812 WhatsApp 6715 9995

2.有利兑汇

日圆卖出价：4.8638

地址 香港上环干诺道西3号亿利商业大厦地下C1及C2舖 营业时间 星期一至五9:00至19:00 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 65823709 / 65823179 / 51322901 WhatsApp 65823709

3.环球 (上环)

日圆卖出价：4.8640

地址 香港上环德辅道中272-284号兴业商业中心地下F2号舖 营业时间 星期一至星期日09:00至19:00 / 公众假期照常营业

4.汇通 (上环)

日圆卖出价：4.8770

地址 香港上环永乐街1一3号世瑛大厦地下A1及B号舖 营业时间 星期一至五9:00至18:30 / 星期六09:00至17:00 / 周日及公众假期休息 电话 22950333 WhatsApp 59339980

5. 2XCHANGE (尖沙咀)

日圆卖出价：4.8750

地址 九龙尖沙咀弥敦道63号iSquare港铁MTR楼层3B舖 营业时间 星期一至六及公众假期10:00至20:00 / 周日休息 电话 22677728

6. 世一 (旺角)

日圆卖出价：4.9150

地址 九龙旺角弥敦道577-577A号高氏大楼地下7&8号舖 营业时间 星期一至五9:00至20:00 / 星期六09:00至19:00 / 公众假期照常营业

7.汇点通

日圆卖出价：4.8880

地址 九龙油麻地碧街33-39A号永华大厦地下39E号舖 营业时间 星期一至五09:45至20:45/星期六及日10:15至18:45，公众假期照常营业 WhatsApp 98716398

8.多福

日圆卖出价：4.92

【观塘店】

地址 观塘巧明街106号冠力工业大厦地下2号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 23279731 WhatsApp 94359212

【荔枝角店】

地址 九龙荔枝角青山道676号W668地下6号舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 39968703 WhatsApp 91729611

【九龙湾店】

地址 九龙湾常悦道19号福康工业大厦地下1A舖 营业时间 星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公众假期休息 电话 25220220 WhatsApp 94391191

【元朗店】

地址 元朗教育路18一24号 元朗商业中心3号舖 营业时间 10:00至19:00 电话 21528002 WhatsApp 56484842

9.牛记

日圆卖出价：4.8745

地址 上环急庇利街1号长达大厦地下 营业时间 星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公众假期除外 电话 2544 1851 WhatsApp 2542 8701

10.永恒

日圆卖出价：4.89

地址 九龙尖沙咀汉口道17号新声大厦5楼8室 营业时间 星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公众假期休息 电话 2376 0698

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每百日圆兑港元汇率银行比较 银行 每100日圆兑换港元（电汇卖出价） 南洋商业银行 4.8649 交通银行（香港） 4.8672 工商银行（亚洲） 4.8693 招商永隆银行 4.8720 建设银行（亚洲） 4.8771 中信银行（国际） 4.8780 上海商业银行 4.8815 东亚银行 4.8840 中国银行（香港） 4.8850 恒生银行 4.8870 大新银行 4.8899 星展银行 4.8870 （截至2026年6月23日上午11时35分）

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日圆汇率｜兑换日圆大5方法

1.香港找换店兑换

市面上有众多兑换日圆的方式，其中以本地持牌找换店是最受欢迎的选择之一，营业时间普遍较长，方便上班族，且大多不收取手续费。不少找换店更提供预约服务，可提前锁定心仪汇率，亦毋须现场排队。

2.使用外币户口电汇

第二种方法是银行的外币户口，透过网上银行以更优惠的「电汇价」先行兑换，再预约到分行提款，或直接到遍布各区的外币提款机提取日圆现钞。

3.网上银行服务兑换

只要利用网上银行服务，就可以安坐家中利用电汇价预先兑换外币到自己的外币户口，然后再在网上或致电向银行预订想提取的外币现钞数量，再到银行提取。香港几间主要银行都在多区设有外币提款机，如果拥有外币户口，可预先透过网上银行或手机银行，以电汇价兑换所需外币，然后到外币提款机提取。

4.便利店ATM兑换

若想抵达日本再作安排，可选择直接在当地ATM提款。只需预先为在香港提款卡开通海外提款功能，设定好提款日期与上限，便可在日本机场，甚至7-11、Lawson等便利店内的ATM机提取日圆。

5.信用卡海外签帐

可直接使用信用卡作海外签账，其汇率通常贴近市场即时价格，部分卡种更能赚取可观的现金回赠或飞行里数，惟要注意的是，不同银行会收取海外交易手续费，最高或为消费金额的3%，使用前宜先了解清楚。

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日本为港人旅游热点，外游前注意日圆汇价走势。

信用卡机构 每100日圆兑换港元 银联 4.881015（截至2026年6月23日） JCB 4.869995（截至2026年6月23日） Visa 4.867409（截至2026年6月21日） MasterCard 4.868000（截至2026年6月22日）

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