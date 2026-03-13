Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊战火波及强积金 GUM：3月来人均蚀1.36万 股票基金挫5.1%抹去今年累计升幅

投资理财
更新时间：11:01 2026-03-13 HKT
发布时间：11:01 2026-03-13 HKT

强积金顾问公司GUM指，受美国与伊朗冲突升级及霍尔木兹海峡受阻影响，3月初环球金融市场大幅震荡，强积金亦录得明显调整。GUM强积金综合指数于3月首9日下跌 4%，令年初至今升幅急速收窄至仅0.4%。

三大资产类别中，股票基金跌幅达5.1%，完全抹去年内累计升幅；混合资产基金亦下跌4.5%，但仍维持1.0%的年初至今正回报。固定收益基金相对稳定，仅轻微下跌0.32%，年内仍录得0.4%增长。人均回报方面，3月初亏蚀13,610港元，年初至今仅剩 1,202港元的正增幅。

GUM首席投资总监刘嘉鸿指，伊朗发动报复行动封锁霍尔木兹海峡，导致国际油价急升、环球股市大跌，强积金今年升势几近全失。年初至今回报领先的亚洲股票基金从2月尾的15.9%回落至约5.5%，但暂时仍为今年平均表现最好的基金类别。强积金综合指数目前守住0.4%正回报。目前市场逐渐回稳，若战火停息，没有演变成持久战，强积金第一季仍有机会录得正回报。

