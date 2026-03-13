自愿医保扣税攻略｜家庭支柱尽用自愿医保扣税 一招可悭逾8000元 附14间公司保费比较

新一份财政预算案已经于2月25日发表，早前有团体建议政府将自愿医保(VHIS)的税务扣除上限，由现行的8,000元翻倍至1.6万元，然而并未被接纳。若然成真，对于高薪人士固然是喜讯，但对于年轻中产一族亦可能未必受惠，皆因他们可能连现有的8,000元上限也未用尽。想悭尽一分一毫税款，不如善用「受养人叠加」策略，将悭税效益最大化。

多数人未用尽8000元上限

在现行制度下，投保VHIS合资格保费乘以纳税人所处税阶，是大家实际可获退税金额。若买VHIS达扣税上限8,000元计，而税率又达最高的17%，两者相乘下实际可悭税金额为1360元。不过，以市场上针对年轻中产的VHIS灵活计划，一年保费普遍介乎3,000至5,000港元计，这意味大多数人连现有的8,000元上限都未用尽，因此即使政府将扣税上限提高至1.6万元，除非纳税人刻意挑选保费极高的顶级保险计划，否则悭税效果几乎不变。

活用「受养人叠加」大法

想真正最大化悭税效益，其实关键不在单份保单的保费金额，反而可在保单持有人配置上着手，运用「受养人叠加」大法。

政府容许纳税人为「指明亲属」(包括配偶、子女、父母及祖父母)购买VHIS。若由家庭中收入最高、税阶最高(例如达17%税阶)的家庭成员担任所有家人的保单持有人，举例这位家中最高收入人士，为自己、配偶、父母及两名子女投保，即一共6个人买VHIS ，便可将每人8,000元的扣税上限，集合到该高薪人士名下，变成拥有4.8万元的扣税额。以税率17%计，用尽的话悭税金额便高达8,160元。

由于VHIS有政府规范、保障内容大同小异，很多下有子女、上有高堂的年轻中产也倾向选择一份保费相宜的计划。《星岛头条》比较市面上14间保险公司VHIS计划，计算0至80岁投保的平均保费，最贵是Bupa的2.1万，最便宜是Bowtie的8,538元。至于14间公司平均则为1.28万元，最便宜一间较业界平均低逾三成。

14间保险公司0至80岁平均保费

保柏 Bupa $21,011 蓝十字 Blue Cross $16,609 保诚 Prudential $14,449 苏黎世 Zurich $13,475 友邦 AIA $13,314 安达 Chubb $13,204 信诺 Cigna $12,728 万通 YF Life $12,677 周大福 CTF Life $11,988 宏利 Manulife $11,705 富卫 FWD $11,029 汇丰 HSBC $9,414 安盛 AXA $9,299 保泰 Bowtie $8,538 14间平均 $12,817 以自愿医保办事处数据整理

若选择比较中最低保费的Bowtie，以其Flexi Regular计划套用前述的「受养人叠加」大法，以一名35岁男性为全家6人投保为例，总保费约为1.8万港元，相对于市面高价位、一家六口总保费可能高达3万港元的计划，对年轻中产人士较易负担。

家庭成员各年龄层保费

家庭成员 估算年纪 Flexi Regular 估算年费 纳税人 (你) 35 $2,600 配偶 35 $2,600 仔女 (受养人 1) 5 $1,800 仔女 (受养人 2) 8 $1,800 长辈 (受养人 3) 65 $4,600 长辈 (受养人 4) 65 $4,600 来源：Bowtie Flexi Regular

不过该计划总保额仅60万元，未必符合全家每个人的需要，投保人或要考虑加购附加医健组合。另外，大部分VHIS均设有额外医疗保障(SMM)，一般可赔偿超出保障额之80%医疗费用，投保人可按需要附加。

说到底，买医疗保险保障才是「主菜」，不宜为扣税而买贵保险，税务优惠应视为额外红利，最重要是选择一份具高性价兼适合自己的计划。

自愿医保计划是什么？

政府在2019年4月推出自愿医保计划，各保险公司推出的自愿医保产品均经过官方认证，让市民更有信心投保医疗保险以使用私营医疗服务。

自愿医保两大分类

自愿医保认可产品可分为两种，分别为「标准计划」及「灵活计划」。

自愿医保标准计划︰

「标准计划」符合最低合规要求，包括基本保障范围及指定赔偿金额。除部份些获准的轻微差异外，各保险公司的自愿医保标准计划的设计大致相同。

自愿医保认可标准计划名单

自愿医保灵活计划︰

「灵活计划」让保险公司在设计产品时更具弹性，在「标准计划」之上提供额外保障，例如更高保障限额、更阔保障范围等，以切合不同消费者的需要。

自愿医保认可灵活计划名单

自愿医保扣税

自愿医保计划所缴交的保费，根据《税务条例》(第112章)可申请税务扣除，每名受保人每年最高可获8,000元扣税额。但要留意，如果自愿医保计划保单提供认可产品范围及其他保险保障，就只有认可产品所付的合资格保费可申请扣税，而合资格保费是指为签订或续订保单而须向保险人缴付的净款额，但以关乎经医务衞生局局长核证为符合政府自愿医保计划所规定的保险计划的净款额为限。

