汇丰正式推出「Teens」户口 让Alpha世代体验理财 成功开户可抽iPhone 17 Pro

汇丰宣布，正式推出「汇丰 Teens」，让香港的Alpha世代开始体验理财。户口专为11至17岁客户而设，并提供大部分与成人户口同等的数码银行服务。「汇丰 Teens」申请只需有效的香港身份证、由特区政府签发的出生证明书，及一位同样为汇丰客户的家长作保证人，即可随时透过HSBC HK App（流动理财）于数分钟内完成开户。

18岁前开户 成年后结余高逾八成

汇丰数据显示，于18岁前已开立银行户口的客户，其平均户口结余普遍较成年后方开立户口的客户为高。例如，25至29岁的客户当中，前者的平均结余比后者高75%；而在30至34岁组别当中，该数字更提升至83%。

汇丰香港区零售银行及财富管理首席客户官许长虹表示，「汇丰 Teens」的推出将会为新一代树立全新的储蓄概念，「储之数码，用之数码」，以最便捷的渠道，助他们建立理财自主。

值得注意的是，新客户于推广期内成功开立，并于流动理财内启动「转数快」的全新客户，将可自动参加大抽奖，当中十位新客户将获得一部iPhone 17 Pro。