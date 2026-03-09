按证优化安老按揭的定按计划 : 下调首30年利率半厘兼加每月年金最多逾5%

按揭证券公司公布，为了推动绿色和可持续金融发展，为环境及社会带来益处，将推出两项措施，包括优化安老按揭计划，当中的定息按揭计划将减息半厘，并加每月年金最多逾5%，以及就该公司按保等按揭计划作银弹绿色推广。

安老按揭首30年利率降息0.5厘明起生效

按证指出，受惠于去年11月成功发行20亿港元30年期社会责任债券，令资金成本下降，安老按揭计划推出优化措施，将其定息按揭计划的首30年年利率由原来4.5%下调至4%，而参加计划的人士每月年金金额最多可获增加5%，以60岁人士为例，每100万元楼价计，每月年金将由1930元增加至2020元，增幅为4.7%；如是70岁人士，每月年金则由2920元增加至3070元，增幅达5.1%。经优化后的定按计划由明日起接受申请。

将持续进行绿色推广

此外，为了支持环保建筑及楼宇的发展，为香港建造一个可持续发展的将来，按证将于本月17日至12月31日进行绿色推广，鼓励市民以达至「绿建环评」评级的物业申请安老按揭计划、按揭保险计划和定按计划，便可获取一次性现金奖赏。安老按揭计划的现金奖赏为3000元，或指定物业价值0.1%（上限8000元），以较高者为准；至于按保计划，凡贷款额500万元以下，现金奖赏为3000元，凡贷款额500万元或以上，现金奖赏则为5000元；定按计划方面，涉及非按保贷款，现金奖赏为1000元（贷款金额500万元以下），或3000元（贷款金额500万元或以上）。

按证公司执行董事兼总裁鲍克运表示，很高兴去年发行社会责任债券所得的资金，能用于支持安老按揭计划，为有需要的退休人士降低利息水平，并提供更高的每月年金金额。此举既促进本地退休规划市场的发展，亦能对银发经济作出贡献。同时，公司透过实行绿色推广，鼓励市民支持环保建筑，有助推广环保文化，并对环境带来正面影响。