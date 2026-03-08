Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铁汉上台掌舵国土局 对那些供应链企业有利？｜蓝血工厂

投资理财
更新时间：18:47 2026-03-08 HKT
发布时间：18:47 2026-03-08 HKT

华府政坛又换画。美国国土安全部（DHS）那个金发女郎 Kristi Noem 黯然出局，换上个打过MMA综合格斗、绰号「Tough Guy」的参议员 Markwayne Mullin。美国那一票主流媒体和政客，立刻像闻到血腥味的鲨鱼死咬不放，一口咬定是Noem搞边境移民搞得太肉酸，侵侵（Trump）顶她不顺，这才挥泪斩马谡。

讲真，这个世界哪有这么多荷李活式的恩怨情仇？大众传媒最喜欢看表面张力，见到个打仔出身的保守派硬汉上位，就以为国土安全部要转行纯粹的「暴力执法」路线。翻开这位Tough Guy的申报持仓，超过一千万美元的股票组合里，装著Raytheon、Carpenter Tech、VSE、Amkor。这些名字，对于Deep State来说，才是真正的「硬道理」。这些公司，每一间都完美契合DHS的供应链，隐约织成一张错综复杂的金权利益网：

这些持股哪里是单纯的投资？这根本是踩在公共决策与私人获利之间的灰色地带。当持有者具备影响预算的权力时，所谓的「利益冲突」，不过是政客们相视一笑的潜台词。

讲起这班华府政客的「副业」，国会山庄根本就是个超级大赌场，看看今年最新的政客股票投资回报榜，首三位的战绩，华尔街那些顶级对冲基金经理见到都要汗颜：

榜首：Aaron Bean（共和党众议员）。这位仁兄今年以来的回报率高达惊人的60.98%！他的玩法简单粗暴，重仓押注Rayonier Advanced Materials（RYAM），占了投资组合的88.05%，再搭一点Caterpillar（CAT），帐面轻松斩获超过19.5万美元利润。

第二位：Jennifer L. McClellan（民主党众议员）。回报率26.16%，落袋近10万美元，持有的重仓股是Full House Resorts，总值198万美元。

第三位：Jasmine Crockett（民主党众议员）。亦有23.59%的可观回报，主要持有ETF，还有一只IBM。

无论是红代表还是蓝代表，在金钱面前，大家都是绿色的（美钞的颜色）。当大众还在为两党的政治口水战争得面红耳赤，这班政客早就利用体制内的资讯优势，在资本市场闷声发大财。

既然如此，为何要在这个时间点，推一个MMA拳手出来做DHS门面？群众心理学早就讲过，乌合之众需要的是情绪宣泄的出口和简单粗暴的符号。一个肌肉发达的硬汉形象，能完美喂饱底层选民对「强硬手段」的渴望，同时极好地掩饰了背后那套精密运作的资本分赃机器。

回头看 Kristi Noem，她到底败在哪里？她错就错在太沉迷于表面的政治表演（Political showmanship）。花两亿美元去拍广告呼吁非法移民「自我遣返」，简直是阿茂整饼，完全忽略了华盛顿最核心的商业逻辑——她没有把资源精准地喂给背后的工业巨兽。 

远在彼岸做投资，我们无须对别国的内政指手画脚，亦不必跟著媒体去悲天悯人。剥开所有冠冕堂皇的政治伪装，直视金钱流动的原始脉络，看懂华府这座机器是如何运作的便好了。

蓝血工厂 facebook专页

相关文章：高盛点评四大日本工业电子股 谁是AI数据中心最大赢家｜蓝血工厂

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
9小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
6小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
13小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
3小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
12小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
6小时前
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
8小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT