铁汉上台掌舵国土局 对那些供应链企业有利？｜蓝血工厂

华府政坛又换画。美国国土安全部（DHS）那个金发女郎 Kristi Noem 黯然出局，换上个打过MMA综合格斗、绰号「Tough Guy」的参议员 Markwayne Mullin。美国那一票主流媒体和政客，立刻像闻到血腥味的鲨鱼死咬不放，一口咬定是Noem搞边境移民搞得太肉酸，侵侵（Trump）顶她不顺，这才挥泪斩马谡。

讲真，这个世界哪有这么多荷李活式的恩怨情仇？大众传媒最喜欢看表面张力，见到个打仔出身的保守派硬汉上位，就以为国土安全部要转行纯粹的「暴力执法」路线。翻开这位Tough Guy的申报持仓，超过一千万美元的股票组合里，装著Raytheon、Carpenter Tech、VSE、Amkor。这些名字，对于Deep State来说，才是真正的「硬道理」。这些公司，每一间都完美契合DHS的供应链，隐约织成一张错综复杂的金权利益网：

这些持股哪里是单纯的投资？这根本是踩在公共决策与私人获利之间的灰色地带。当持有者具备影响预算的权力时，所谓的「利益冲突」，不过是政客们相视一笑的潜台词。

讲起这班华府政客的「副业」，国会山庄根本就是个超级大赌场，看看今年最新的政客股票投资回报榜，首三位的战绩，华尔街那些顶级对冲基金经理见到都要汗颜：

榜首：Aaron Bean（共和党众议员）。这位仁兄今年以来的回报率高达惊人的60.98%！他的玩法简单粗暴，重仓押注Rayonier Advanced Materials（RYAM），占了投资组合的88.05%，再搭一点Caterpillar（CAT），帐面轻松斩获超过19.5万美元利润。

第二位：Jennifer L. McClellan（民主党众议员）。回报率26.16%，落袋近10万美元，持有的重仓股是Full House Resorts，总值198万美元。

第三位：Jasmine Crockett（民主党众议员）。亦有23.59%的可观回报，主要持有ETF，还有一只IBM。

无论是红代表还是蓝代表，在金钱面前，大家都是绿色的（美钞的颜色）。当大众还在为两党的政治口水战争得面红耳赤，这班政客早就利用体制内的资讯优势，在资本市场闷声发大财。

既然如此，为何要在这个时间点，推一个MMA拳手出来做DHS门面？群众心理学早就讲过，乌合之众需要的是情绪宣泄的出口和简单粗暴的符号。一个肌肉发达的硬汉形象，能完美喂饱底层选民对「强硬手段」的渴望，同时极好地掩饰了背后那套精密运作的资本分赃机器。

回头看 Kristi Noem，她到底败在哪里？她错就错在太沉迷于表面的政治表演（Political showmanship）。花两亿美元去拍广告呼吁非法移民「自我遣返」，简直是阿茂整饼，完全忽略了华盛顿最核心的商业逻辑——她没有把资源精准地喂给背后的工业巨兽。

远在彼岸做投资，我们无须对别国的内政指手画脚，亦不必跟著媒体去悲天悯人。剥开所有冠冕堂皇的政治伪装，直视金钱流动的原始脉络，看懂华府这座机器是如何运作的便好了。

