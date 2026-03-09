黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓

美国对伊朗的军事行动，令全球投资市场大幅波动性。不过资深基金经理、黄国英资产管理董事黄国英直言，即使没有这场战争，2026年的投资市场早已是「牛熊交织」，难度远超前两年，「2026年开局两个月，已足够令人输到破产」，面对危机四伏的投资环境，若拿着100万元去投资，他认为应保留20%现金以保持灵活性，10%买黄金，其余70%资金可买三大主题、共14只股票，力求建立一个「不会大输」的均衡组合。

记者：叶卓伟

黄国英直言，美伊战事很可能会演变成旷日持久的泥沼，不可能那么快解决得到，他形容市场在头一天出奇地冷静，因不少人低估了伊朗的韧性，以为像美国对委内瑞拉般可轻易搞定。然而现实截然不同。伊朗的组织架构分散成数十个单位，即使「斩断蛇头」，各单位依然在宗教信仰的凝聚下各自为战，「你很难找到一个人代表他们谈判，因为根本没有统一的代表。」

美伊开战洗走高杠杆投资者

上周股市被战事牵动，美股的道指、港股的恒指、科指全周均挫3%，当中恒指是去年11月中以来最大的单周跌幅。黄国英认为这场战争最直接的影响，是加速了原本已存在的问题，「原本的市场都已经有些问题，美伊战争只是一个加速的催化剂，令一些高杠杆的投资者被洗走。」黄国英指，美伊开战前先有MFS传出私人信贷问题，令金融股再现「蟑螂论」恐慌，其次是金融科技公司Block裁员四成人手的消息，令投资者忧虑AI正加速冲击白领职位，动摇中产消费信心。

黄国英指，股市原本已有一些问题，美伊战争只是一个加速的催化剂。吴艳玲 摄

「牛熊交织」 今年本已不易

因此即使撇除地缘政治，2026年投资本来已不容易，股市处于「牛熊交织」状态——大盘指数原地踏步，但内里却有一个超级大熊市被一个超级大牛市所拯救。「你买腾讯，可能已输了逾20%；买比特币可能跌了30至40%；但另一边的Lumentum（LITE）却升了几倍。」投资者在两三年前可「无脑买M7（美股科技七雄）」的时代已一去不返。

「若今日有100万，你会买甚么？」黄国英坦言，若100万元已是整副身家，现时市场动荡下应保留20%现金，让自己在危急关头有「加注的选择」，而非被迫斩仓。「跌市的时候，你知道自己可以加码，不是一定要斩，这在心理上是很重要的弹性。」一旦用了这20%现金加仓后，要尽快在市场回稳时将仓位减回。另外他建议配置10%于黄金，因黄金是「去美元化」下、对冲美元风险的工具，但由于金价处于5,000元以上，再大升也不易，故不用买太多。

三大主题14股 卖铲者优先

余下70%资金则投入股市，拣选三大主题、共14只股票、每只占5%，「你基本上你买几只，会非常Risky（具风险）的」。第一大主题是AI领域的关键元件及关键资源的公司，例如铜、铀、发电、光通讯、记忆体等，对AI发展关键的公司，包括台积电（TSM）、紫金（2899）、江西铜（358）、Bloom Energy（BE）、Cameco（CCJ）、美光科技（MU）、Alphabet（GOOG）及iShares MSCI南韩ETF（EWY）。

他解释，一是市场相信科技巨头AI资本开支周期长，其次是应用层面上，AI已由文字数理，发展至图像、影像，甚至有物理载体，对AI投资要求仍相当之高，相信上述「卖铲」公司会继续受惠，而且也没有「Circular deal」（循环交易）的困扰。当中，他认为台积电是全球头十大公司中，受市场质疑最低的，无论是传统AI、图像AI还是物理AI发展也受惠。至于早前热炒的韩股三星电子及SK海力士，黄国英不讳言日前调整是「特价时段」，若投资者有渠道买韩股可直接买，否则买韩股ETF代替。

相反地，AI主题当中他建议投资者避开OpenAI系的股票，例如跟其缔结了循环交易的AMD。因OpenAI面对Google、Anthropic等竞争，护城河薄弱；跟其他公司作「财务捆绑」安排也构成风险。

实体资产服务业难被AI取代

黄国英选股的第二大主题，类似近期兴起的「HALO交易」，即不易被AI淘汰的实体资产。他相信AI能取代知识型服务，但无法取代需要实体资产的服务业，如航空、酒店及邮轮必须有飞机、客房及船只作为服务载体，AI无从渗透其核心价值。同时，K型经济下，高消费能力群体的旅游需求持续强劲也支撑这类公司，点名国泰（293）、华住（1179）及皇家加勒比。

最后一类是本地地产及金融股，继续看好新地（016）及汇丰（005），因香港金融、教育、旅游等持续向好，有利非民生消费相关的地产商。另外，若美国选择将私人信贷问题透过大型银行吸纳解决，美国同业或会炒上，汇丰有机会间接受惠。

最后，黄国英又推荐「重建美国」主题股Caterpillar（CAT），捕捉美国再工业化及基础建设重建浪潮。他建议投资者利用上述14间公司构建一个平衡组合，「未必有超级高回报，因为打散了风险，但这是合理的安排，因为在这样困难的环境下，不可以输大钱。」

黄国英坦言市况困难下，投资最重要是不可以输大钱。 吴艳玲 摄

8年滚至1000万非遥不可及

去年底有本地银行调查指，本港百万富翁晋身至千万富翁平均只需8年时间。问及能否单靠100万元本金，以股票投资在8年内滚大至1000万元，黄国英直言此目标并非遥不可及，但绝对不能靠一个「永恒组合」坐等达成。

「你要double，再double，再double，大概两年要翻一倍。如果你很躺平，根本不可能做到。」换言之，投资者要很密切地监察市场，也要放松对风险的管控，笑言即是要在股海「拼命」。同时，投资者的心理质素也要很强韧，「一日上落多过份人工，好多人会癫」。

故事有变要抽身 不赚尽鱼尾

黄国英入行30多年，擅于捕捉投资故事，早作部署，但他坦言每个故事也有落幕的一天，投资者要懂得识别「关节位」，例如AI资本开支的预期是否出现逆转、科技巨头的增长故事是否开始动摇。一旦故事的核心假设改变，便要果断沽货离场。他分享自己的操作哲学，不会试图赚尽最后一段升幅（俗称「鱼尾」），而是暴升后，判断故事落幕、股价回落之时抽身离场。

