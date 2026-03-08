矿业ETF都算HALO交易？｜久利生

2026年，全球关键矿产供应链正面临前所未有的挑战。中国对稀土等关键金属的支配地位，已暴露西方多年来最严重的战略弱点。美国要展开数十年来最大规模的商品市场干预，针对60种关键矿物的供应来源；加上资源国出口禁令突袭全球锂供应链，令「矿业民族主义」浪潮持续升温，随时抢高金矿ETF。

地缘风险无触发矿业股抛售

过去六个月，标普500指数回报约8%；同期美国矿业板块（XME）升48%，国际矿业板块（PICK）更升57%。要发展成全球黄金交易市场的香港，今年初也有首只专注全球黄金矿业公司的ETF。

近日地缘政治风险无触发矿业股抛售，反而股价上升，是30年来首次出现，市场由单纯押注行业增长，转型为与国家安全、供应控制及国家权力挂钩的战略性投资。

津巴布韦引发锂供应链震荡

上月底，津巴布韦矿业部突然宣布即时暂停所有未加工锂矿及锂精矿出口，禁令即刻生效并适用于在途货物，目的是加强矿产监管、推动本地深加工，将资源价值留存国内，令市场人士大跌眼镜。原本预期会有较长缓冲期，但今次政策彻底打乱原有节奏，迅速引发全球锂供应链剧烈震荡。碳酸锂期货主力合约盘中一度涨停。据机构预测，津巴布韦2026年预计产量23.5万吨占全球12%，今次禁令可能影响约15万吨碳酸锂当量的年供应，加剧供需紧张预期。

矿业民族主义指资源国政府透过出口限制、强制本土加工、提高税费乃至国有化等工具，强化对境内矿产的主权控制与收益攫取，将资源从市场资产转化为服务国家战略与产业升级的工具，像近年印尼限制镍矿出口、刚果实施钴配额、智利推动锂国有化等。追求价值链上移，争取更高附加值，同时提升就业与税收，但亦令全球供应链不确定性上升，价格波动加剧，地缘政治风险成为常态。

中国推进找矿突破战略行动

主要大国均采取积极应对策略。中国以《全国矿产资源总体规划（2021-2025年）》为指引，明确36种战略性矿产目录，推进新一轮找矿突破战略行动，整治「圈而不探」问题释放本土产能，同时对稀土开采及冶炼分离实行总量调控。

技术层面上，又克服低品位稀散金属高效提取，打破国外高端产品垄断，推动自给率提升至70%以上。海外布局上，2025年以来中资企业透过并购获取印尼煤矿、加纳金矿、巴西镍业等优质资产，并在刚果、赞比亚布局完整产业链，力求多元化并深化合规合作。

美国将关键矿产纳国家安全

面对中国主导（例如开采全球80%钨、提炼99%镓），美国已采取行动，发布《美国国家安全战略（2025）》，将关键矿产安全纳入国家安全核心，加强全面管控。美国地质调查局于去年11月发布最终版关键矿产清单，从50种扩容至60种，新增铜、银、铀、磷酸盐等，作为联邦补贴、审批加速等政策的法定依据。

此外，美国对加工关键矿产及下游制品启动国家安全关税调查，未达协议将实施关税或配额限制，同时「金库计划」（Project Vault）建立35种关键矿产应急储备，简化本土项目审批，并锁定盟友及资源国优先采购权，以提升供应链韧性及降低对单一来源依赖，再结合公私资金总额达120亿美元，用以稳定价格、支持本土生产并抵御供应冲击。

对特朗普政府而言，国家安全即「美国优先」，这正转化为争夺稀缺资源的竞赛。即使军事联盟效用遭到怀疑，但在天然资源上仍要合作。欧洲拥有工程专长，日本有保障供应链经验。面对中国的地质优势、勤奋及政治体制，美国能够与他国合作才是最大资产。一方面以防中国再次切断出口的风险，并提高其进一步限制的代价；另一方面培育亲美市场，避免过度干预削弱价格讯号，而美国的行动主要是遵循三大原则。

第一，收窄范围。并非所有60种矿物都真正关键，铝、铅、锌供应充裕、可回收及可替代，铜等庞大市场亦难被垄断。所以可集中于中国最易限制出口而又最关重要的金属，如部分稀土。第二，善用所有工具。针对性储备可应付危机即时需求，预定价格采购合约以吸引私人投资、推动项目启动。同时重视提炼及加工。有条件国家可改变其经济预算，加速本土及盟友的加工能力。第三，确保价格讯号传递。只有供应紧张时买卖双方都面对高价，经济才会持续适应、创新、节约，相反，低的固定价格只会加剧依赖。补贴及储备虽然都有必要，但很昂贵。

关注黄金、电网及矿业等题材

金价热潮下，看好贵金属及矿业复苏的投资需求增加。易方达趁势推金矿ETF（2824），紧贴Solactive全球黄金矿业精选指数表现的投资回报，追踪全球主要市场（同时偏重香港）上市的黄金矿业公司。短期价格或受全球金市、地缘政治及美国关键矿产政策影响而震荡，长期则取决于金价趋势及矿业公司盈利能力。此外，「高资产密集、低淘汰风险」的所谓「HALO交易」也值得关注，题材便包括电网及矿业等长周期工业产能。

