历史证战争影响股市短暂 反成低吸良机 睇准VIX避免情绪陷阱｜李声扬

地缘政治冲突，尤其是战争或军事升级，常引发投资者极度担忧，担心全球经济崩溃、油价暴涨及通胀失控等。但历史数据反复证明，战争对股市影响通常是短暂的、是情绪主导的波动，而非长期趋势的根本改变。相反，这些事件往往制造低吸机会，成为理性投资者的入市良机。近期市场因中东局势（例如美伊冲突相关事件）出现调整，但幅度相对温和，VIX尚未进入极端恐慌区，投资者应保持冷静，避免被「末日论」误导。

二战期间美股累升50%

首先，从长期视角看，股市不受战争长期拖累。回顾过去百年主要冲突：二战期间（1939-1945）尽管欧洲战火蔓延，美股道琼斯指数从战争开始到结束上涨约50%，年均逾7%。虽然珍珠港事件后短期下跌2.9%，但不到一个月即收复失地。

研究数据亦显示，自1926年起多场主要战争期间，美股平均回报为正数。另一数据则显示，地缘冲突后美股平均单日跌幅约1.1%，总回调仅4.7%（今次暂时也差不多），见底需19天，然后平均42天反弹。当然，以上数字只是平均，世界可能「今次不一样」，但至少历史看到，战争调整只带来短期痛楚，但市场快速适应，长期向上趋势不变。

过往单日暴跌非直接因战争

历史上，美股史上最大单日跌幅前20名，无一次直接因战争：多为经济大萧条（1929）、金融海啸（2008）、疫情（2020），还有去年的关税解放日等。即使911恐怖袭击（美国本土首次受袭），美股停市数日后重开，跌幅并不大，一两个月已收复失地；当时港股等其他市场没有停市，但跌幅亦未算特别大。港股大跌事件（如1989年六四、1997年亚洲风暴、2025年关税战）皆经济和信心因素主导，而非纯粹战争。

股神巴菲特名言是「别人恐惧时我贪婪」，但从没有告诉你如何量度恐惧，又或者要多恐惧才买。问题核心在于：如何判断买入时机？情绪波动大，投资者易犯错——过早大举入市又可能买完再挨价（如2022年春季），太迟入市又错失V型反弹（如2020年疫情底）。这种永恒问题，没有万全方法，但其中一个解决方案是用VIX「恐惧指标」量化：VIX测量美股期权引伸波幅，VIX抽升往往反映市场恐慌。

收市VIX达40可视为买入信号

一直笔者的标准较严：收市VIX达40才会视为良好买入信号，所以机会不常有但准绳度高。如2020年疫情，或去年关税解放日，皆捕捉到底位，且不用挨价太多。若VIX 30已飞身入市，就会经常触发（如2022年四五次），易耗尽资金且需挨价。冋样地，笔者不看即市VIX，只用收市值，避免要挨夜看著股市，也与自己的历史数据分析一致。数据证明，入市机会多数都有几天，不急在一天。

目前情况是：VIX近期因地缘事件抽升，但仍未达30，更远低于40，调整不深，波动看似剧烈，实属正常范围，非极端恐慌。对持大额现金者，现在并非特别吸引的入市位。

总的来说，战争对股市的影响一般短暂、非结构性；历史上每次调整皆为买入机会。若本身想买股票的，当然可以买。但若只是想捕捉低位，目前VIX并不太高，并不宜一注飞入。建议维持定期买入，专注长期价值。如此，方能在波动中稳健前行，避免情绪陷阱。

Patreon作者 李声扬

相关文章：分散投资避过软件股重灾 Mag 7弱势成低吸机会 两只估值贵不看好｜李声扬