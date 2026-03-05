中金料中东资金加快配置亚洲及中港资产 港势成受益者

市场关注美伊紧张局势，中金首席策略师缪延亮透露，很多中东客户原本便有意增加配置内地和香港资产，惟因基本面未清晰，仍在犹豫及观望。不过，随着此一轮战争的冲击，中东资金应该会加快令配置多元化，由主要配置美元及当地资产，转向更多亚洲及中港资产。

他解释，中东现时的货币和资产配置都是美元，但中东的经济与中国更加有互补性，中国可购买其石油，而中国拥有先进的工业和制造业能力。基于中东的贸易和经济与中国较为相联，如果中东使用人民币，可降低交易成本，而这个冲突作为一个催化剂，会加快中东令其货币与贸易体系更加匹配，让中东意识到把鸡蛋放在一个篮子里的危险性。

他表示，坚定看好香港市场，现时面临前所未有的国际货币秩序重构的时代，基于市场对美元体系的依赖度有所下降，倾向资产配置多元化，资金由美债流入黄金和其他国家的公开市场。加上近期中东形势，他个人认为香港会是其中一个很大的受益者。

内地PPI今年有机会转正

中国经济方面，他估计中国今年的工业生产者价格指数（PPI）和居民消费价格指数（CPI）将会较去年稍为造好，PPI更有机会转正，因为国家产能调整、反内卷措施，令供给减少。需求端方面，企业出海，中国推出以旧换新等政策，惟未必完全走出通缩。

今年有空间降息及降准

他预计，中国今年有空间降息，但因顾及银行息差，息口调整空间不多，最重要仍是将通胀预期提升。至于降准亦有一定的空间，但更多的是利用结构性货币政策，提供较低的利率予特定行业和部门。不过，由于中国整体仍处于去杠杆的环境，形容「在中国金融周期的下半场，快接近尾声的时候」，货币政策的效率和效果会受到局限，故财政政策更有发挥潜力。

内房最大负面影响已过去

内房方面，他指出各种证据都指向房地产价格调整似乎已进入尾声，在触底的过程中，惟仍有不确定性，未知是触底反弹，还是触底后低位徘徊。此取决于中国宏观经济环境、经济复苏力度，但个人确定内房对中国经济的最大负面影响已过去。