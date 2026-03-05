Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BNO VS 特区护照｜周显

投资理财
更新时间：10:30 2026-03-05 HKT
发布时间：10:30 2026-03-05 HKT

网上很多人争拗，究竟应该用BNO，抑或用特区护照？我的看法永远是：只有小孩子才会选择，why not both？

如果论到用途之广，当然是特区护照更好用，可是有很多通缉犯，因犯事逃往外地不能回港，有特区护照也会到期，无法到领事馆更新。这时BNO就能发挥作用了，可到位于不同国家的英国大使馆或领事馆，就可以续领BNO。

这些通缉犯，除了政治犯外，还有刑事犯，我认识好几个，只是被证监会调查，纵然是入了罪，这些不大规模的股票犯罪，最多也不过是坐牢一两年，他们这么年轻，相比起在外地流窜一生，换了是我，倒宁愿坐牢免得麻烦，不过人各有志，也很难说。

至于在1997年后出生的BNO持有者后人，因这身份只能传承取得BNO Visa，也即是居英权，并最终在英国入籍，但却无法直接取得BNO，不过应该可以拿着特区护照，在外国的英国领事馆申请BNO Visa吧？

至于JPEX的那伙人究竟是用甚么途径长期离港，待考。

周显

相关文章：有细行「呃呃骗骗」揾生意｜周显

