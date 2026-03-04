Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金曾泻4%失避险功能 背后涉两大原因 「现金为王」策略再抬头

投资理财
更新时间：12:51 2026-03-04 HKT
发布时间：12:51 2026-03-04 HKT

黄金长期以来被视为「避险天堂」，每当地缘政治冲突、战争爆发也是投资者的首选避风港。然而，金价在连升4日、曾高见每盅司5400美元水平后，周二（3日）一度大泻4%，失守5000美元大关，最新则在5100美元水平喘定。由黄金到股市、避险资产与风险资产同步下跌，揭示不少投资者「先沽为敬」，宁愿锁定利润（Take Profit），采取「现金为王」的策略。

俄乌战事后 美加息金受压

金价周二曾经历急挫，表面原因可归结为两点。首先，伊朗控制霍尔木兹海峡及刺激油价飙升，或会进一步推升美国通胀，拖慢联储局减息步伐。美元指数曾升至99.3，本周已上升约1.5%。传统上美元走强，会给黄金价格带来下行压力。德国商业银行的报告亦指出，参考2022年俄乌战事爆发后的市场反应，当时油价上升推高通胀，美国联储局迅速加息，美元走强，导致金价受压。

不过更令人疑惑的是，同一时间，美股三大指数周二集体下挫，道指一度泻1280点，标指亦创两个多月以来最低。来到今早亚洲市场更加惨烈，恒指跌逾700点，早前急升的韩股、台股半日更分别跌9%及3.6%。

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)
美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

 

美伊战事恐持续 增不确定性

避险资产的黄金，与风险资产的股市同告下跌，反映市场面对中东局势升级，战事或会旷日持久的不确定性正不断扩大，投资者开始转向最原始的避险形式——现金。结果是除了油价和美元走强外，全球主要股市、美国国债及其他政府债券，甚至向来被视为避险资产的黄金均遭到猛烈抛售。

同时，早前金价、美股处于高台，韩股及台股曾屡创新高，在中东局势紧张下，也导发了部分资金决心锁定利润、沽货离场。

货币市场基金录479亿美元流入

LSEG理柏数据亦佐证以上观点，全球货币市场基金在周一（2日）的资金流入高达479亿美元，是2月17日以来的新高，反映投资者纷纷寻找短期现金类工具避险。相比之下，美国股票基金流出96亿美元，全球其他股票基金流出91亿美元，创下逾两个月新高。

摩根资产管理公司全球首席策略师David Kelly便直言，当前避险资金走向有趣，美元走强但资金并未涌向美国国债或其他美元资产，这表明市场对短期现金的需求正在增长。纽约道富投资管理公司黄金策略主管Aakash Doshi则认为，黄金市场正出现获利了结和流动性需求并存的现象，但关键在于出现地缘政治冲击或极端不确定性时，现金仍是王道。

