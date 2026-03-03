中银推全新网购信用卡「Bliss Card」 亚马逊、同程旅行等签账回赠6%

中银香港宣布，与Visa合作推出专为高端客户而设的「中银 Bliss Card」，在特选网上平台签账签账最高回赠6%。

该行指，客户以「中银 Bliss Card」进行任何网上签账，可享高达10倍积分，相等于 4%现金回赠，或1.5港元兑换1飞行里数。

而于特选网上平台签账，则有高达15倍积分，相等于6%现金回赠，或1港元兑换1飞行里数。据该行网站资料，特选网上平台包括亚马逊(Amazon)、Buy & Ship、Farfetch、MyTheresa、Net-A-Porter、Selfridges、The Outnet及同程旅行。

于永安网购指定内地机票酒店85折

中银香港又指，客户透过永安旅游网页或手机应用程式预订指定内地机票或酒店，除获10倍积分外，亦有低至85折优惠。

全新客户成功申请「中银 Bliss Card」，透过手机进行的零售签账交易可另有高达10%现金回赠，上限为800港元。

中银信用卡（国际）副总经理陈碧莲表示，高端客户是该行重要客群之一，2023年推出针对餐饮及旅游签账的高端信用卡「中银 Cheers Card」，截至去年11月，该卡餐饮及旅游类别的签账金额分别按年升近一成，整体零售签账金额按年升近两成，反映高端客户消费力持续增长。她又指，网购愈趋普及，中银信用卡网购签账金额占整体零售签账超过三成。