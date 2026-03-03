乱市之下 杠铃策略如何进可攻、退可守？｜彭永东

有没有发现，尽管全球通胀压力明显降温，股市却没有因此变得「平静」？相反，各种不确定因素正让市场进入一个更频繁轮动、结构性震荡的新阶段。

MSCI ACWI指数在2026年1月录得约3%升幅，显示投资者对经济基本面仍有一定信心。然而，细看板块分化就很明显——美国标普500同期仅升约1.4%，过去主导升市的「科技七雄」表现更只徘徊在1%左右。相反，新兴市场、日本股市以及中小型股却成为领涨力量。

这意味甚么？过去那种由少数巨头带动的集中式升势，正在转向更广泛的跨地区、跨产业轮动。单一风格或单一地区主导的时代，似乎已经过去。资产配置的艺术，再次成为决定回报与风险的核心。

通胀降温 ≠ 风险消失

宏观数据确实支持「低通胀」观点，包括美国2025年12月CPI年率约2.7%；欧元区通胀已回落至接近2%的政策目标；香港2025年全年基本通胀仅约1.1%，整体物价环境温和；然而，通胀回落并不等于风险的降低。当前市场的波动更多源于结构性因素，因此，传统的「平均分散」策略，未必能有效地管理风险。

杠铃策略：防守与进攻的极致平衡

在不确定性主导的年代，一种被称为「杠铃策略」或「哑铃策略」（Barbell Strategy）的配置思路，正逐渐受到重视。它的核心逻辑很简单：把鸡蛋分成两端，而不是平均放在中间。

防守端（稳定+流动性）： 加大配置投资级债券、现金或短期工具、低波动收益产品、成熟市场价值型股票，目的是在风暴来临时，提供缓冲与再部署的弹药。

增长端（高确信+长线潜力）：聚焦人工智能、科技创新、结构性增长产业，以及具吸引力的新兴市场机会，目标是抓住未来数年甚至十年的资本增值。

中间那些「中等风险、中等回报」的资产，反而可以适度减持或动态调整。这种两极配置，能在控制整体波动的同时，保留足够的增长空间。

香港投资者已用行动投票

以强积金（MPF）为例，2026年1月市场整体回报超过3%，恒生指数更在1月29日创出近期高位。但投资者并未盲目追高。根据BCT强积金数据，当时的每日风险变动指数（Risk Change Index）在1月27日至29日连续出现明显负值，显示大量成员选择「降风险」操作：从高风险股票基金转向混合资产、保守基金或分散型产品，而不是在高位加码。

这反映了大众投资心态的成熟：在情绪高涨、估值偏贵时，主动锁定利润、为组合降温，正是长期稳健累积退休财富的关键行为。

未来配置的三个实战方向

面对当前环境，笔者建议从以下三点重新检视投资组合：

1.分散配置依然必要，但要注入高确信的长线主题。不要只求「平均分散」，而是主动加入AI、科技创新、新兴市场等具结构性增长潜力的领域。

2. 防守资产必须重新加重权重。地缘与政策风险不会短时间消失，现金、优质债券、低波动工具是保护组合的「安全气囊」。

3.定期主动再平衡是必须动作。市场轮动加快，风险水平容易漂移，建议每季或半年检视一次，确保组合维持预设的风险轮廓。

稳健不是逃避波动，而是「带著风险去赚钱」，真正的长期投资，从来不是追求零波动，而是学会在可控的风险范围内，持续参与市场的增长。当低通胀遇上高不确定性，单纯的「买入并持有」或「平均分散」已不够用。转向更具策略性的杠铃式平衡，或许才是当下最务实的应对之道。

彭永东

IPP Financial Advisers Limited董事