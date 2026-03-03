拆解「SaaS亡 HALO兴」的迷思｜林小珍

自二月初以来，美股市场的软件股，特别是所谓的SaaS (Software as a Service「软件即服务」)股，受到投资者忧虑其市场地位可能迅速被AI工具所取代，股价持续下挫。近日市场更出现HALO的投资概念，转为追棒「重资产」的传统行业。投资市场的热潮来得快，亦可以退得急，究竟以上所述的，是道出未来不可逆转的大趋势，还是有人断章取义，制造话题希望赚快钱呢？

市场忧商业软件市场瓦解

而今次SaaS股的跌浪，事缘美国AI初创公司Anthropic旗下的Claude Cowork平台，年初推出新的AI自动化工具，可以自动执行合约审查和法律简报等任务，直接冲击现存的法律软件服务公司，例如汤森路透和LegalZoom。市场更进一步忧虑AI可能取代各类商业软件，颠覆整个行业，甚至憧憬未来企业都可以用AI自行开发配合自家需要的软件，不用再帮衬软件企业。

市场甚至出现「SaaS末日」（SaaSpocalypse）的说法。LegalZoom二月份股价跌逾两成，Adobe跌逾一成，Salesforce和微软亦跌超过8%。笔者同意，生成式AI可以大幅加快软件开发，令软件市场准入门槛有所降低，未来可能有更多竞争者加入市场，但企业是否动辄就自行用AI开发软件呢？这似乎有点不设实际。

企业自行开发软件谈何容易

我们以餐饮业广泛采用的POS系统为例，如果一位餐厅东主不希望订购市场上的POS系统，他可能会将菜单输入AI工具，生成一个自家的落单系统，理论上是不难做到。就假设这位东主考虑得很周详，指令AI工具要按早、午、晚时段自动更新菜单，又会提供饮品「少甜」、「少冰」，饭餐「白饭改意粉或薯菜」等选项，看似万无一失。但如果要进一步节省人手，让客人以手机自助下单，东主自行用AI开发的平台，在用户介面和用户体验上，又能否及得上研究了成千上万间不同类型餐厅的需求，千锤百炼而成的专业餐厅POS呢？

再进一步，餐厅的POS系统狭义来看只是一个订单管理系统，但综观全局，它同时要配合接通不同的外卖平台、订枱系统、存货管理甚至是会计帐目系统，开发商要对餐饮业运作有深入认识，提供餐厅现在或未来有需要的功能，亦要具备与其他软件的衔接能力；当发现系统错误时，开发商要具备迅速修复的能力，这又是否一个餐厅东主有能力，或者应该花精力去处理呢？

软件开发商胜在市场认知

由以上例子可以见到，商用软件开发商的竞争力，不仅限于编程和开发的能力，更大程度是取决于对客户需求的了解，包括客户提出的要求，甚至是预示客户未提出过的需求，前胆市场未来发展方向和及早部署的能力，以及接通行业标准，甚至开创行业标准的能力。

笔者并非法律界人士，不知道Anthropic开发的法务工具，是否能够完全满足法律界的需求，挑战现有法务软件的地位。但如果答案是可以的话，公司的投入肯定不只于AI编程和生成软件的能力，而是深入了解法律界工作流程和潜在需求的庞大投入。要成功打入商用软件市场，门槛仍然不低。

HALO非牢不可破

趁著市场对软件行业前景忧虑，上星期市场忽然炒起「HALO交易」一词。HALO全写为「Heavy Asset, Low Obsolescence」，即是重资产，低淘汰率。这并非一个横空出现的新词，只是过去讨论的人不多，放于当下的投资环境，泛指一些「不会被 AI 颠覆」的实体经济防御领域，例如能源、基建、运输和餐饮等，AI不能取代的需求。

乍听之下，似乎投资HALO概念股很有道理，但这些股份一直存在于市场上，它们都经历过高低潮，一样有其弱点，例如重资产的企业，资本投资额庞大，较受息口走势影响，不能够轻易调整发展步伐，一但市场产能过剩，难以转身。

至于低淘汰，无错，行业需求可能持续，但客户投向哪家企业则说不定，竞争对手亦不一定是所谓的同行，可能是全新的市场参与者。正如交通需求不变，但大家可以不选择的士，选择Uber或者高德打车。过往亦有以为「护城河」很深很阔的行业，因为新科技的出现改变客户的需求，旧的经营模式被边缘化。

投资主题周而复始

投资市场不时都会出现不同的主题，在媒体和分析员炒作下成为市场热点，而旧主题久不久亦会翻炒。投资者有时候「搭个顺风车」无可厚非，但切忌每次都FOMO (Fear of Missing out)「怕执输」，最重要是明白到背后嘅逻辑，要知所进退，才不会被后浪推前浪的投资主题卷走。

林小珍

